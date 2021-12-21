Обычно одной из главных проблем перед путешествием является собирание чемодана. Вместить все вещи – это задача не из простых. Иногда приходится жертвовать одними вещами, чтобы взять другие.

Именно для этого мы и подобрали для вас несколько советов, чтобы каждый мог компактно сложить свой чемодан.

Напишите перечень вещей, которые вы планируете взять

Нужно ответственно и тщательно обдумать перечень вещей, которые вам нужны. Составьте список, а затем вычеркните те, без которых вы можете обойтись. Это может быть лишний свитер, пара обуви и прочее.

Решите, в каких вещах вы планируете отправиться в поездку. Опять же, если вы путешествуете на самолете, то наденьте наиболее объемные вещи на себя.

Также следует продумать, какие вещи вы положите в основной багаж, а какие – в ручную кладь.

Обычно в кладь берут с собой ценные вещи: кошелек, документы, ноутбук. Также можно положить салфетки и кофту.

Складываем вещи

Все тяжелые и объемные вещи обязательно положите на дно чемодана (желательно вообще их надеть на себя).

Носки и белье можно в пакете положить в обувь. Так вы сэкономите место.

Убедитесь, что одежда совмещается между собой. Комбинируйте вещи так, чтобы вы могли их надеть хотя бы дважды.

Как правильно и компактно сложить футболки, кофты, джинсы и другую одежду в чемодан?

Складывайте вещи рулоном. Обычно одежда так меньше мнется:

если это кофта или футболка, то рукава заворачивайте внутрь;

если это джинсы или другие брюки, аккуратно соедините одну штанину с другой.

Если же вы берете с собой легко мнущиеся вещи: пиджак, рубашку и прочее

Положите такую ​​одежду в низ чемодана так, чтобы брюки или пиджак немного с него свисали. Сверху можете упаковать другие необходимые вам вещи. После этого аккуратно заверните пиджаку или брюки. Вот и все!

Чтобы сложить рубашку:

рукава завернуть назад по линии плеч;

трижды сложите рубашку горизонтально.

Также пояс, зарядные, купальник (если вы едете на море) и подобные вещи можно положить в свободные щели между одеждой.

Для более плотной укладки вещей в чемодане используйте вакуумный пакет. Положите в него вещи и випустите воздух ( это можно сделать с помощью обычного пылесоса) — объем станет втрое меньше.

Но стоит позаботиться и о том, чтобы на обратном пути у вас получилось повторить такой трюк. Поэтому выбирайте пакеты, которые не требуют использования дополнительных приспособлений.

Также не забудьте обозначить как-то свой чемодан. Возможно, это будет наклейка или надпись. Так вы быстро сможете найти свой багаж в аэропорту.

Ознакомьтесь с перечнем вещей, которые можно с собой брать.

Если вы путешествуете по стране, то можете взять с собой что угодно.

Однако если пересекать границу, то у вас появляются определенные ограничения.

Если это ручная кладь:

вы не можете взять с собой жидкость. Максимум – это бутылочки до 100 мл, которые должны быть сложены в прозрачный пакет (не прячьте их на дно сумки, часто их проверяют в аэропортах);

также не следует далеко прятать ваши электронные приборы: телефон, ноутбук, планшет и прочее (такие вещи попросят выложить в отдельный бокс);

обязательно ознакомьтесь с другими правилами на сайте своей авиакомпании.

Если это основной багаж, то:

максимально качественно упаковывайте всю жидкость: шампуни, зубную пасту, любые другие тюбики;

хрупкие вещи лучше положить в центр чемодана. Так их будет защищать ваша мягкая одежда;

обязательно взвесьте вашу сумку (чтобы потом не платить штраф).

Все! Теперь вы умеете складывать чемодан.