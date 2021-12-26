Як додати дисконтні картки в Wallet – інструкція

У погоні за новими та постійними клієнтами магазини часто пропонують нам масу дисконтних карток.

Картка на знижку – це хороший спосіб заохотити людину купувати товар в певному магазині.

Але якщо кожен буде намагатися так завоювати покупця, то таких карток у людей назбирається дуже багато. Зберігати їх, а тим паче постійно носити з собою незручно.

Мало хто знає, що усі їх можна додати до програми Wallet у вашому IPhone.

Як додати дисконтну картку?

Крок 1: Реєструємось в додатку Wallet Щоб вам було зручно користуватися Wallet, спершу варто зареєструватися. Для цього вам потрібно буде ввести лише номер мобільного.

Крок 2: Додаємо дисконтну картку в Wallet Компанія Apple подбала про те, щоб ви з легкістю могли додавати та зберігати свої картки. Щоб додати картку у ваш IPhone у додатку Wallet, вам варто її відсканувати за допомогою камери.

Крок 3: Як додати дисконтну картку в Wallet, якщо вона не сканується? Якщо вам не вдалося сканувати картку, ви можете ввести дані вручну. Для цього вам потрібно натиснути на напис внизу вашого екрана Ввести дані картки вручну.