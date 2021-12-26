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чоловік тримає картку й телефон в руках
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Як додати дисконтні картки в Wallet – інструкція

26 Грудня 2021, 15:56 Денис Шарлай

У погоні за новими та постійними клієнтами магазини часто пропонують нам масу дисконтних карток.

Картка на знижку – це хороший спосіб заохотити людину купувати товар в певному магазині.

Але якщо кожен буде намагатися так завоювати покупця, то таких карток у людей назбирається дуже багато. Зберігати їх, а тим паче постійно носити з собою незручно.

Мало хто знає, що усі їх можна додати до програми  Wallet у вашому IPhone.

Як додати дисконтну картку?

Крок 1: Реєструємось в додатку Wallet

Щоб вам було зручно користуватися Wallet, спершу варто зареєструватися.

Для цього вам потрібно буде ввести лише номер мобільного.

Крок 2: Додаємо дисконтну картку в Wallet

Компанія Apple подбала про те, щоб ви з легкістю могли додавати та зберігати свої картки.

Щоб додати картку у ваш IPhone у додатку Wallet, вам варто її відсканувати за допомогою камери.

Крок 3: Як додати дисконтну картку в Wallet, якщо вона не сканується?

Якщо вам не вдалося сканувати картку, ви можете ввести дані вручну.

Для цього вам потрібно натиснути на напис внизу вашого екрана Ввести дані картки вручну.

Крок 4: Користуємось бонусною карткою у магазинах

Здійснюючи купівлю в магазині, ви вмикаєте додаток Wallet на IPhone та знаходите потрібну картку. Після цього показуєте штрихкод або номер картки.

Продавець просканує її, а бонуси будуть нараховані через програму лояльності на ваш рахунок.

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