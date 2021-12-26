Як додати дисконтні картки в Wallet – інструкція

У погоні за новими та постійними клієнтами магазини часто пропонують нам масу дисконтних карток.
Картка на знижку – це хороший спосіб заохотити людину купувати товар в певному магазині.
Але якщо кожен буде намагатися так завоювати покупця, то таких карток у людей назбирається дуже багато. Зберігати їх, а тим паче постійно носити з собою незручно.
Мало хто знає, що усі їх можна додати до програми Wallet у вашому IPhone.
Як додати дисконтну картку?
Крок 1: Реєструємось в додатку Wallet
Щоб вам було зручно користуватися Wallet, спершу варто зареєструватися.
Для цього вам потрібно буде ввести лише номер мобільного.
Крок 2: Додаємо дисконтну картку в Wallet
Компанія Apple подбала про те, щоб ви з легкістю могли додавати та зберігати свої картки.
Щоб додати картку у ваш IPhone у додатку Wallet, вам варто її відсканувати за допомогою камери.
Крок 3: Як додати дисконтну картку в Wallet, якщо вона не сканується?
Якщо вам не вдалося сканувати картку, ви можете ввести дані вручну.
Для цього вам потрібно натиснути на напис внизу вашого екрана Ввести дані картки вручну.
Крок 4: Користуємось бонусною карткою у магазинах
Здійснюючи купівлю в магазині, ви вмикаєте додаток Wallet на IPhone та знаходите потрібну картку. Після цього показуєте штрихкод або номер картки.
Продавець просканує її, а бонуси будуть нараховані через програму лояльності на ваш рахунок.