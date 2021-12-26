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Как добавить дисконтные карты в Wallet — инструкция

26 декабря 2021, 15:56 Денис Шарлай

В погоне за новыми и постоянными клиентами магазины часто предлагают нам массу дисконтных карт.

Карточка на скидку – это хороший способ поощрить человека сделать покупку в определенном магазине.

Но если каждый будет пытаться так завоевать покупателя, то таких карточек у людей насобирается очень много. Хранить их, а тем более постоянно носить с собой неудобно.

Мало кто знает, что все их можно добавить в программу Wallet в вашем IPhone.

Как добавить дисконтную карту?

Шаг 1: Регистрируемся в приложении Wallet

Чтобы вам было удобно пользоваться Wallet, сначала следует зарегистрироваться.

Для этого нужно будет ввести только мобильный номер.

Шаг 2: Добавляем дисконтную карту в Wallet

Компания Apple позаботилась о том, чтобы вы с легкостью могли добавлять и хранить свои карты.

Чтобы добавить карту в ваш iPhone в приложении Wallet, вам следует ее отсканировать с помощью камеры.

Шаг 3: Как добавить дисконтную карту в Wallet, если она не сканируется?

Если вам не удалось отсканировать карту, вы можете ввести данные вручную.

Для этого следует просто нажать на надпись внизу экрана Ввести данные карты вручную.

Шаг 4: Пользуемся бонусной картой в магазинах

При покупке в магазине вы включаете приложение Wallet на iPhone и находите нужную карту. После этого показываете штрихкод или номер карты.

Продавец просканирует вашу карту, и бонусы будут начислены через программу лояльности на ваш счет.

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