Как добавить дисконтные карты в Wallet — инструкция

В погоне за новыми и постоянными клиентами магазины часто предлагают нам массу дисконтных карт.
Карточка на скидку – это хороший способ поощрить человека сделать покупку в определенном магазине.
Но если каждый будет пытаться так завоевать покупателя, то таких карточек у людей насобирается очень много. Хранить их, а тем более постоянно носить с собой неудобно.
Мало кто знает, что все их можно добавить в программу Wallet в вашем IPhone.
Как добавить дисконтную карту?
Шаг 1: Регистрируемся в приложении Wallet
Чтобы вам было удобно пользоваться Wallet, сначала следует зарегистрироваться.
Для этого нужно будет ввести только мобильный номер.
Шаг 2: Добавляем дисконтную карту в Wallet
Компания Apple позаботилась о том, чтобы вы с легкостью могли добавлять и хранить свои карты.
Чтобы добавить карту в ваш iPhone в приложении Wallet, вам следует ее отсканировать с помощью камеры.
Шаг 3: Как добавить дисконтную карту в Wallet, если она не сканируется?
Если вам не удалось отсканировать карту, вы можете ввести данные вручную.
Для этого следует просто нажать на надпись внизу экрана Ввести данные карты вручную.
Шаг 4: Пользуемся бонусной картой в магазинах
При покупке в магазине вы включаете приложение Wallet на iPhone и находите нужную карту. После этого показываете штрихкод или номер карты.
Продавец просканирует вашу карту, и бонусы будут начислены через программу лояльности на ваш счет.