Відсутність електроенергії викликає незручності та занепокоєння, особливо коли в будинку світло є, а конкретно у вашій оселі – немає. Чому може вибити світло у квартирі, що робити в таких випадках, а що категорично заборонено та коли треба обов’язково викликати майстра – на всі ці запитання Фактам ICTV відповіли у ЖЕКу.

Чому може вибити світло у квартирі

Існує декілька причин, чому може вибити світло. Найпоширеніша з них – вибило автомати / пробкові запобіжники. Це може трапитися через перепад напруги у мережі чи коротке замикання на приладі. Добре, що ця неприємність легко та швидко виправляється.

Складніше, якщо у квартирі зникло світло через несправність проводки. Тут, звісно, не обійтися без електрика.

Ще однією причиною, чому зникло світло у квартирі, є заборгованість. У цьому разі треба оплати комунальні рахунки – і електроенергія з’явиться.

До речі, Факти ICTV писали, як та коли передавати показники лічильника електроенергії в різних містах України.

Якщо ви переконалися, що всі автомати справні, борги всі сплачені, але світла все одно немає – спитайте в сусідів, можливо, електроенергія відсутня не лише у вас. Якщо світла немає і в інших квартирах, найімовірніше, проблема в аварійному вимкненні електроенергії через несправність електромереж.

Також світло у квартирі може зникнути через поломку лічильника, вимикача та несправність у лампочці світильника або люстри. Крім того, проблема може ховатися в розетці.

Що робити, якщо вибило світло у квартирі

Передусім перевірте справність лампочки – можливо, вона перегоріла. Якщо у вашому світильнику одразу декілька ламп, навряд чи вони вийшли з ладу одночасно. Тоді варто поглянути на вимикач: чи не оплавився він.

Перевірте, раптом світло відсутнє лише в якісь окремій кімнаті, а не по всій квартирі. Можливо також, що електроенергії немає, але розетки функціонують, або навпаки, світло є, а розетки не працюють.

Розумним рішенням буде поцікавитися ситуацією у сусідів. Якщо через несправність електромережі світла немає і в інших квартирах, можна викликати аварійну службу, вони приїдуть і усунуть проблему безкоштовно.

Інколи вирішити проблему відсутності світла в квартирі або приватному будинку доволі просто, потрібно лише включити автомат на внутрішньому щитку в оселі, який вибило, або замінити пробку.

Але перед цим вимкніть усі електроприлади з розеток і поверніть вимикачі в положення “вимк”. Після цього увімкніть автомат і по одному вмикайте прилади. Якщо у вас керамічні запобіжники, їх потрібно замінити, а лише потім запускати.

Не забудьте перевірити й загальний розподільний щит, розміщений в щитку на поверсі. Важливим моментом є саме ретельний огляд всіх наявних автоматів. Для максимальної впевненості краще вимкнути автомати і знову їх увімкнути, оскільки деякі не дуже сучасні моделі влаштовані так, що важіль від спрацьовування автомата не вимикається.

Іноді для того, щоб у квартирі знову з’явилось світло, потрібно старі пробки оновити на більш сучасні автомати.

Якщо світло зникло через несправність лампочки, треба просто поставити нову. Проте якщо у вас немає чим замінити перегорілий виріб, рубильник у розподільному щитку можна вмикати без побоювань, навіть якщо лампочки не буде в патроні.

Чого не можна робити, якщо вибило світло у квартирі

Категорично заборонено усувати проблему самостійно, якщо щиток димиться або виблискує іскрами. Адже, найімовірніше, сталося замикання і вас може вразити струмом.

Радимо вимкнути усі вимикачі світла, перевірити лампочки у патронах, викрутити їх. Також огляньте всі розетки на наявність води або гару, переконайтеся, що вас не залили зверху. У жодному разі не лізьте пальцями в розетки, особливо якщо побачили там краплі води.

Також не потрібно самостійно розбирати розетку, вимикач, якщо ви не електрик.

Якщо відчули запах гару або диму, шукайте проблему. Можливо, згорів якийсь електроприлад через перепад напруги, через що і вибило світло. Якщо ж при огляді щитка ви побачили обгорілі проводки або оплавлені автомати, викликайте майстра, не намагайтеся усувати проблему самостійно.

Коли потрібно обов’язково викликати майстра

Якщо аварійні служби усунули загальну проблему, наприклад з пошкодженням електромереж, але світла все одно немає і лише у вашій квартирі, то слід викликати електрика. Але перед цим не забудьте виконати всі вищезазначені поради, можливо, ви не перевірили щитки у квартирі та на поверсі.

Якщо автомат не вибило, а світла немає лише в одній із кімнат, то майстри з аварійної служби за таку роботу не беруться, необхідно викликати електрика.

Іноді трапляється так, що причина неполадок криється в лічильнику. Самостійно нічого полагодити мешканці не тільки не зможуть, а й не мають права. Якщо вас бентежить зовнішній вигляд лічильника або запах горіння, що виходить від нього, вимкніть загальний рубильник живлення і викличте майстра з ЖЕКу або іншої обслуговувальної компанії. Тільки він має право демонтувати пломбу і полагодити лічильник.