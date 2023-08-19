Отсутствие электроэнергии вызывает неудобства и беспокойство, особенно когда в доме свет есть, а персонально у вас — нет. Почему может выбить свет в квартире, что делать в таких случаях, что категорически запрещено и когда нужно обязательно вызвать мастера — на все эти вопросы Фактам ICTV ответили в ЖЭКе.

Почему может выбить свет в квартире

Существует несколько причин, почему может выбить свет. Частая и самая распространенная из них — выбило автоматы / пробковые предохранители. Это может случиться из-за перепада напряжения в сети или короткого замыкания в приборе. Хорошо, что эта неприятность легко и быстро решается.

Сложнее, если в квартире пропал свет из-за неисправности проводки. Здесь, понятное дело, не обойтись без электрика.

Еще одной причиной, почему пропал свет в квартире, является задолженность. В этом случае надо оплатить коммунальные счета — и электроэнергия появится.

К слову, Факты ICTV писали, как и когда передавать показания счетчика электроэнергии в разных городах Украины.

Если вы убедились, что все автоматы исправны, долги оплачены, но света все равно нет — спросите у соседей, возможно, электроэнергия отсутствует не только у вас. Если света нет и в других квартирах, скорее всего, проблема в аварийном отключении электроэнергии из-за неисправности электросетей.

Также свет в квартире может исчезнуть из-за поломки счетчика, выключателя и неисправности в лампочке светильника или люстры. Кроме того, проблема может крыться в розетке.

Что делать, если выбило свет в квартире

В первую очередь проверьте исправность лампочки — возможно, она перегорела. Если в вашем светильнике сразу несколько ламп, вряд ли, они вышли из строя одновременно. Тогда стоит бросить взгляд на выключатель: не выглядит ли он так, будто оплавился.

Проверьте, вдруг свет отсутствует только в какой-то отдельной комнате, а не по всей квартире. Возможно также, что электроэнергии нет, но розетки функционируют, или наоборот, свет есть, а розетки не работают.

Разумным решением будет поинтересоваться ситуацией у соседей. Если из-за неисправности электросети света нет и в других квартирах, то можно вызвать аварийную службу, они приедут и устранят проблему бесплатно.

Иногда решить проблему отсутствия света в квартире или частном доме достаточно просто, нужно лишь включить выбитый автомат на внутреннем щитке в доме или заменить пробку.

Но перед этим выключите все электроприборы из розеток и поверните выключатели в положение “выкл”. После этого включите автомат и по одному включайте приборы. Если у вас керамические предохранители, их нужно заменить, а только потом запускать.

Не забудьте проверить и общий распределительный щит, расположенный в щитке на этаже. Важным моментом является именно тщательное обследование всех имеющихся автоматов. Для максимальной уверенности лучше выключить автоматы и снова их включить, поскольку некоторые не очень современные модели устроены так, что рычаг при срабатывании автомата не выключается.

Иногда для того, чтобы в квартире снова появился свет, нужно поменять старые пробки на более современные автоматы.

Если свет исчез из-за неисправности лампочки, то ее просто надо заменить. Однако если у вас нечем обвновить перегоревшее изделие, рубильник в распределительном щитке можно включать без опасений, даже если лампочки не будет в патроне.

Что нельзя делать, если выбило свет в квартире

Категорически запрещено устранять проблему самостоятельно, если щиток дымится или сверкает искрами. Поскольку, скорее всего, произошло замыкание, и вас может ударить током.

Советуем выключить все выключатели, проверить лампочки в патронах, выкрутить их. Также осмотрите все розетки на наличие воды или гари, убедитесь, что вас не залили сверху. Ни в коем случае не лезьте пальцами в розетку, особенно если увидели там капли воды.

Также не нужно самостоятельно разбирать розетку, выключатель, если вы не электрик.

Если почувствовали запах гари или дыма, ищите проблему. Возможно, сгорел какой-то электроприбор из-за перепада напряжения, из-за чего и выбило свет. Если же при осмотре щитка, вы увидели обгоревшие проводки или оплавленные автоматы, вызывайте мастера, не пытайтесь устранить проблему самостоятельно.

Когда надо обязательно вызывать мастера

Если аварийные службы решили общую проблему, например с повреждением электросетей, но света все равно нет и только в вашей квартире, то следует вызвать электрика. Но перед этим не забудьте выполнить все вышеупомянутые советы, возможно, вы не проверили щитки в квартире или на этаже.

Если автомат не выбило, а света нет только в одной из комнат, то мастера из аварийной службы за такую работу не берутся, необходимо вызвать электрика на дом.

Иногда случается так, что причина неполадок кроется в счетчике. Самостоятельно ничего починить жильцы не только не смогут, но и не имеют права. Если вас смущает внешний вид счетчика или исходящий от него запах гари, выключите общий рубильник питания и вызовите мастера из ЖЭКа или другой обслуживающей компании. Только он имеет право демонтировать пломбу и починить счетчик.