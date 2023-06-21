Черешня – соковита, смачна та неймовірно корисна ягода. Влітку її можна просто їсти або ж додавати у різні компоти, десерти та страви.

Єдина проблема – збір врожаю, особливо на високих деревах. Збирати ягоду з високих гілок – дуже незручно та складно, але є декілька способів, які допоможуть вам вирішити це завдання.

Як збирати черешню з високого дерева – читайте в нашому матеріалі.

Бляшана банка

Зібрати плоди з високих гілок вам допоможе звичайна консервна банка.

У бляшанці потрібно прорізати отвір так, щоб на місці, де була кришка, залишалися маленькі зубчики. Вони захоплюватимуть та утримуватимуть черешню.

Після прорізання зубчиків банку потрібно прив’язати до деревʼяної або металевої палиці. Але радимо обирати легку палицю, щоб не втомлювалися руки.

Пластикова пляшка

Вона теж стане чудовим помічником. Вам необхідно узяти пластикову пляшку та відрізати нижню частину.

Потім слід прикріпити до пластику твердий дріт, який фіксується мотузком, клеєм або скотчем. Зігніть дріт так, щоби він нагадував форму лійки.

Завужена борозенка повинна мати ширину плодової ніжки. Під час збору черешні ягода відриватиметься і падатиме всередину пляшки.

Є ще один варіант збирати вишні за допомогою пластикової пляшки. Вам знадобиться легка палиця, пляшка та гострий ніж. Далі необхідно вирізати невеликий отвір на пляшці біля дна та прикріпити її до палиці. Як зробити це правильно – дивіться у відео.

За допомогою пластикової труби

Для цього способу вам потрібно знайти широку трубу з легкого матеріалу, через яку вільно зможуть скочуватися кілька ягід.

З одного кінця потрібно обрізати трубу навскоси. У вас вийде гострий кінець, який варто розрізати на дві частини. Тепер потрібно загнути кожен кінець у вигляді гачка.

Така конструкція допоможе легко та швидко дістати черешні з найвищих гілок.

Спеціальні інструменти

Якщо майструвати ви не хочете, то для збору врожаю з високих дерев можна придбати спеціальний інструмент-кошик.

Він приєднується до палиці та закріплюється невеликими цвяхами або шурупами. Для збору черешні потрібно лише зловити ягоду в кошик так, щоб ніжка плоду потрапила між зубчиками.

Пластикові зубчики загострені, тож обрізати ніжку плоду буде не складно. Збирач фруктів істотно полегшує збір врожаю та помітно економить час.

Також є спеціальні збирачі для вишень, черешень та інших ягід. На вигляд це велика, тонка палиця з невеликою сіткою-кошиком на краю.

Черешня відрізається від дерева за допомогою леза, а потім падає у сітку. Сьогодні такі девайси коштують від 150 до 1 000 грн.

За допомогою драбини

Це усім відомий спосіб збору врожаю з високих дерев. Усе, що вам потрібно – надійно встановити драбину, взяти із собою відро, залізти на висоту та спокійно збирати ягоду.