Черешня — сочная, вкусная и невероятно полезная ягода. Летом ее можно просто есть или же добавлять в различные компоты, десерты и блюда.

Единственная проблема — сбор урожая, особенно на высоких деревьях. Собирать ягоду с высоких веток — очень неудобно и сложно, но существует несколько способов, которые помогут вам решить эту задачу.

Как собирать черешню с высокого дерева — читайте в нашем материале.

Жестяная банка

Собрать плоды с высоких веток вам поможет обычная консервная банка.

В жестянке нужно прорезать отверстие так, чтобы на месте, где была крышка, оставались маленькие зубчики. Они будут захватывать и удерживать черешню.

После прорезания зубчиков, банку нужно привязать к деревянной или металлической палке. Но советуем выбирать легкую палку, чтобы не уставали руки.

Пластиковая бутылка

Она тоже станет отличным помощником. Вам необходимо взять пластиковую бутылку и отрезать нижнюю часть.

Затем прикрепить к пластику твердую проволоку, которая фиксируется веревкой, клеем или скотчем. Согните проволоку таким образом, чтобы она напоминала форму лейки.

Зауженная бороздка должна иметь ширину плодовой ножки. Во время сбора черешни ягода будет отрываться и падать внутрь бутылки.

Есть еще один вариант собирать вишни с помощью пластиковой бутылки. Вам понадобится легкая палка, бутылка и острый нож.

Далее необходимо вырезать небольшое отверстие на бутылке возле дна и прикрепить их к палке. Как сделать это правильно — смотрите в видео.

С помощью пластиковой трубы

Для этого способа вам нужно найти широкую трубу из легкого материала, через которую свободно смогут скатываться несколько ягод.

С одного конца нужно обрезать трубу наискосок. У вас получится острый конец, который стоит разрезать на две части. Теперь нужно загнуть каждый конец в виде крючка.

Такая конструкция поможет легко и быстро достать черешни с самых высоких веток.

Специальные инструменты

Если мастерить вы не хотите, то для сбора урожая с высоких деревьев можно приобрести специальный инструмент-корзину.

Он присоединяется к палке и закрепляется небольшими гвоздями или шурупами. Для сбора черешни нужно лишь поймать ягоду в корзину так, чтобы ножка плода попала между зубчиками.

Пластиковые зубчики заострены, поэтому обрезать ножку плода будет не сложно. Сборщик фруктов существенно облегчает сбор урожая и заметно экономит время.

Также существуют специальные плодосъемники для вишен, черешен и других ягод. На вид это большая, тонкая палка с небольшой сеткой-корзинкой на краю.

Черешня отрезается от дерева лезвием, а затем падает в сетку. Сегодня такие девайсы стоят от 150 до 1 000 грн.

С помощью лестницы

Это всем известный способ сбора урожая с высоких деревьев. Все, что вам нужно — надежно установить лестницу, взять с собой ведро, залезть на высоту и спокойно собирать ягоду.