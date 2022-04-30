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Смачний та соковитий: як приготувати шашлик у томатному соку

30 Квітня 2022, 15:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
шашлик

Маринад для шашлику з томатним соком є одним з найпростіших у приготуванні.

Попри доступність основного інгредієнту маринаду, м’ясо, замариноване в ньому, набуває неповторного смаку. А при смаженні воно залишається соковитим і ніжним.

Як приготувати шашлик у томатному соку – читайте далі у матеріалі.

Інгредієнти:

  • м’ясо свинини – 2 кг.
  • томатний сік – 200 мл. (або 5 помідорів перемолоти блендером чи м’ясорубкою)
  • цибуля – 2 шт.
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – щіпка
  • спеції (чорний мелений перець та базилік) – за смаком
  • сушений часник – 1/4 ч.л. (за бажанням)
  • коріандер горошком – 5 шт.
  • солодка паприка – щіпка
  • олія – 30 мл.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізаємо шматками прямокутної форми, щоб зручніше було нанизувати на шампури.
  2. Додаємо сіль, цукор, перець та перелічені спеції. Цибулю нарізаємо дрібними кільцями та чавимо до виділення соку, також перекладаємо до м’яса.
  3. Все добре перемішуємо, щоб кожен шматок м’яса отримав свою порцію ароматів.
  4. Тепер вливаємо томатний сік. Ще раз перемішуємо і накриваємо харчовою плівкою, переносимо у холодильник мінімум на 5 годин, краще залишити на ніч.
  5. Перед обсмаженням завчасно виймаємо м’ясо з холодильника, щоб воно досягло кімнатної темератури. Вливаємо олію, ще раз перемішуємо і нанизуємо його на шампури.
  6. Смажимо до готовності. Після того як зняли з мангалу, перекладаємо у каструлю і накриваємо кришкою на 3 хв, щоб м’ясо відпочило і соки всередині м’яса рівномірно розподілилися. Подаємо з лавашем, овочами і маринованою цибулею.
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Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт, Травневі свята, Шашлик
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