Маринад для шашлику з томатним соком є одним з найпростіших у приготуванні.
Попри доступність основного інгредієнту маринаду, м’ясо, замариноване в ньому, набуває неповторного смаку. А при смаженні воно залишається соковитим і ніжним.
Як приготувати шашлик у томатному соку – читайте далі у матеріалі.
Інгредієнти:
- м’ясо свинини – 2 кг.
- томатний сік – 200 мл. (або 5 помідорів перемолоти блендером чи м’ясорубкою)
- цибуля – 2 шт.
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – щіпка
- спеції (чорний мелений перець та базилік) – за смаком
- сушений часник – 1/4 ч.л. (за бажанням)
- коріандер горошком – 5 шт.
- солодка паприка – щіпка
- олія – 30 мл.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо шматками прямокутної форми, щоб зручніше було нанизувати на шампури.
- Додаємо сіль, цукор, перець та перелічені спеції. Цибулю нарізаємо дрібними кільцями та чавимо до виділення соку, також перекладаємо до м’яса.
- Все добре перемішуємо, щоб кожен шматок м’яса отримав свою порцію ароматів.
- Тепер вливаємо томатний сік. Ще раз перемішуємо і накриваємо харчовою плівкою, переносимо у холодильник мінімум на 5 годин, краще залишити на ніч.
- Перед обсмаженням завчасно виймаємо м’ясо з холодильника, щоб воно досягло кімнатної темератури. Вливаємо олію, ще раз перемішуємо і нанизуємо його на шампури.
- Смажимо до готовності. Після того як зняли з мангалу, перекладаємо у каструлю і накриваємо кришкою на 3 хв, щоб м’ясо відпочило і соки всередині м’яса рівномірно розподілилися. Подаємо з лавашем, овочами і маринованою цибулею.