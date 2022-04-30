Маринад для шашлику з томатним соком є одним з найпростіших у приготуванні.

Попри доступність основного інгредієнту маринаду, м’ясо, замариноване в ньому, набуває неповторного смаку. А при смаженні воно залишається соковитим і ніжним.

Як приготувати шашлик у томатному соку – читайте далі у матеріалі.

Інгредієнти:

м’ясо свинини – 2 кг.

томатний сік – 200 мл. (або 5 помідорів перемолоти блендером чи м’ясорубкою)

цибуля – 2 шт.

сіль – 1 ч. л.

цукор – щіпка

спеції (чорний мелений перець та базилік) – за смаком

сушений часник – 1/4 ч.л. (за бажанням)

коріандер горошком – 5 шт.

солодка паприка – щіпка

олія – 30 мл.

Спосіб приготування: