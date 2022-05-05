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Смачно та просто: рецепт шоколадного пирога на День матері

5 Травня 2022, 09:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
шоколадний пирог

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч свято припадає на 8 число.

В цей день варто привітати найближчу людину у житті, а також проявити свою любов та подяку. Для подарунка можна обрати квіти, листівку чи солодкий презент, який ми пропонуємо спекти самостійно.

З нагоди Дня матері Факти ICTV вирішили поділитися простим рецептом шоколадного пирога, який точно сподобається вашій мамі.

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 75 г
  • цукрова пудра – 1 склянка
  • яйця – 2 шт
  • борошно – 1,5 склянки
  • розпушувач – 2 ч. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • какао – 1/3 склянки + для прикраси
  • сода – 0,5 ч. л.
  • молоко – 1 склянка
  • ягоди – за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо борошно, розпушувач, сіль і двічі просіюємо через сито.
  2. Змішуємо розм’якшене вершкове масло, цукор, яйця, просіяне борошно, какао, соду і молоко. Збиваємо міксером на низькій швидкості близько 1 хвилини. Збільшуємо швидкість до високої і збиваємо ще близько 2 хвилини до крему.
  3. Змащуємо форму для випікання маслом і виливаємо тісто, акуратно розрівнюючи.
  4. Розігріваємо духовку до 180 °C і випікаємо близько 45−50 хвилин. Якщо пиріг не готовий, додаємо час приготування.
  5. Дістаємо пиріг з духовки і даємо йому постояти у формі 5 хвилин. Виймаємо пиріг з форми і даємо йому охолонути. Пиріг можна прикрасити какао, цукровою пудрою, розтопленим шоколадом чи ягодами.
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Теги
День матері, Привітання зі святами, Свята
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