Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч свято припадає на 8 число.
В цей день варто привітати найближчу людину у житті, а також проявити свою любов та подяку. Для подарунка можна обрати квіти, листівку чи солодкий презент, який ми пропонуємо спекти самостійно.
З нагоди Дня матері Факти ICTV вирішили поділитися простим рецептом шоколадного пирога, який точно сподобається вашій мамі.
Інгредієнти:
- вершкове масло – 75 г
- цукрова пудра – 1 склянка
- яйця – 2 шт
- борошно – 1,5 склянки
- розпушувач – 2 ч. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
- какао – 1/3 склянки + для прикраси
- сода – 0,5 ч. л.
- молоко – 1 склянка
- ягоди – за бажанням
Спосіб приготування:
- Змішуємо борошно, розпушувач, сіль і двічі просіюємо через сито.
- Змішуємо розм’якшене вершкове масло, цукор, яйця, просіяне борошно, какао, соду і молоко. Збиваємо міксером на низькій швидкості близько 1 хвилини. Збільшуємо швидкість до високої і збиваємо ще близько 2 хвилини до крему.
- Змащуємо форму для випікання маслом і виливаємо тісто, акуратно розрівнюючи.
- Розігріваємо духовку до 180 °C і випікаємо близько 45−50 хвилин. Якщо пиріг не готовий, додаємо час приготування.
- Дістаємо пиріг з духовки і даємо йому постояти у формі 5 хвилин. Виймаємо пиріг з форми і даємо йому охолонути. Пиріг можна прикрасити какао, цукровою пудрою, розтопленим шоколадом чи ягодами.