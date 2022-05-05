Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч свято припадає на 8 число.

В цей день варто привітати найближчу людину у житті, а також проявити свою любов та подяку. Для подарунка можна обрати квіти, листівку чи солодкий презент, який ми пропонуємо спекти самостійно.

З нагоди Дня матері Факти ICTV вирішили поділитися простим рецептом шоколадного пирога, який точно сподобається вашій мамі.

Інгредієнти:

вершкове масло – 75 г

цукрова пудра – 1 склянка

яйця – 2 шт

борошно – 1,5 склянки

розпушувач – 2 ч. л.

сіль – 0,5 ч. л.

какао – 1/3 склянки + для прикраси

сода – 0,5 ч. л.

молоко – 1 склянка

ягоди – за бажанням

Спосіб приготування: