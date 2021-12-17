Українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками корисним рецептом вегетаріанського олів’є. Таку страву можна подати навіть на новорічний стіл.
– Чи замислювалися вже про новорічне меню? Ділюсь з вами особистими секретами улюбленого вегетаріанського олів’є, – звернулася до підписників знаменитість у Instagram.
Як виявилося, у рецепті зірки є кардинальні зміни – Наталя не вживає м’ясо, тому замість нього в салат додає сайтові сосиски. Вони виготовляються із пшеничного білка.
Картоплі також знайдеться корисна заміна – авокадо. І хоча плід відрізняється на смак від традиційної рослини, такі зміни можуть сподобатися багатьом.
Магазинний майонез важко назвати корисним – але можна зробити домашній із кеш’ю замість яєць.
Користувачі вже прокоментували незвичайний рецепт олів’є:
- Мій кулінарний секрет: замовила сьогодні в ресторані доставляння на 31.12, поки що не набрали замовлення. Своїм планують не казати. Просто це в мене робочий день.
- Наталя, а в сосисках м’яса немає? Краще грудку індички, але не сосиску
- Якби хтось приготував…
- Ну з рук Могилевської Наталки, будь-який салат буде шикарним!
- То вже не “олів’є”…
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