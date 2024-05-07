Гроза – часте явище в теплий період року. Багато людей ігнорують правила поведінки під час грому та блискавки й дарма, адже це одні з небезпечних природних явищ.

Читайте поради, що не можна робити під час грози для запобігання трагічним наслідкам – в матеріалі Фактів ICTV.

Що не можна робити в грозу: правила поведінки

Якщо наближається гроза, утримайтесь від поїздок, особливо в ліс або до водоймища.

Зараз дивляться

Що не можна робити в грозу, коли перебуваєш вдома:

Не користуйтеся електричними приладами, оскільки вони є своєрідними приймачами для блискавок. Під час грози, їх краще вимкнути з мережі та триматися якомога далі.

Не можна дзвонити та розмовляти по мобільному телефону. Вимкніть його, адже є велика загроза влучання блискавки.

У приміщенні не повинно бути протягу, щоб не притягнути кульову блискавку. Для цього зачиніть всі вікна та двері.

Якщо ви проживаєте у приватному будинку, не можна палити піч, оскільки блискавка може проникнути через димохід.

Під час грози тримайтеся трохи далі від антен, проводів, розеток, будь-яких електроприладів — усі вони притягають розряд.

Що не можна робити під час грози на вулиці

Якщо під час грози ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, веж, опор електропередачі, вуличних ліхтарів та стін, біля яких ростуть дерева.

Під час їзди на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться, знайдіть безпечне місце та перечекайте грозу.

В автомобілі може бути безпечно, головне не забудьте зняти всі металеві антени (предмети) з поверхні машини, щоб не притягувати розряди.

Не можна розкривати парасольку. Вона має металеві прути, які притягують розряд.

Як поводитися під час блискавки на відкритій місцевості та в лісі

Блискавка може бути небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає грім. У цей час грозова хмара знаходиться над людиною і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна.

Якщо гроза застала вас під час перебування на водоймі, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега, щоб заховатися у безпечному місці. Ні в якому разі не можна купатися, коли лунає грім та спалахує блискавка.

Були в лісі, коли почалася гроза – не панікуйте і не бігайте. Тримайтеся місця, де ростуть низькі дерева або кущі, не ховайтеся на підвищенні. Також існує інформація, що верба та клен є найменшими провідниками електриками, а сосна, ялина, тополя та дуб, навпаки, – найбільшими. Перебуваючи в горах, уникайте виступів й підвищень.

Що робити під час блискавки перебуваючи в полі? Знайдіть заглиблення в землі (краще, щоб воно було сухим), присядьте, злегка нагніть голову, а ноги тримайте вкупі. Фахівці не радять лягати в нього, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.

Також, перебуваючи під час грози на вулиці, не можна лягати в яму, траншею чи на землю. Тіло людини повинно мати якнайменше точок дотику із землею.

Де б ви не були, позбавтесь всіх металевих предметів, які є на вас чи поруч з вами. Зніміть та покладіть якомога далі від себе прикраси, інструмент – ніж, лопату, сокиру тощо.

Що робити під час влучання блискавки

Якщо людина перебуває на відкритій місцевості під час грози й відчуває легке поколювання по шкірі, звук вібрації або що волосся стає дибки – це означає, що блискавка поруч і може ось-ось вдарити.

Негайно нагніться вперед, покладіть руки на коліна, стисніть ноги, щоб п’яти притиснуті один до одного. Ці дії допоможуть уникнути проходу розряду через тіло.