Гроза – часте явище в теплий період року. Багато людей ігнорують правила поведінки під час грому та блискавки й дарма, адже це одні з небезпечних природних явищ.
Читайте поради, що не можна робити під час грози для запобігання трагічним наслідкам – в матеріалі Фактів ICTV.
Що не можна робити в грозу: правила поведінки
Якщо наближається гроза, утримайтесь від поїздок, особливо в ліс або до водоймища.
Що не можна робити в грозу, коли перебуваєш вдома:
- Не користуйтеся електричними приладами, оскільки вони є своєрідними приймачами для блискавок. Під час грози, їх краще вимкнути з мережі та триматися якомога далі.
- Не можна дзвонити та розмовляти по мобільному телефону. Вимкніть його, адже є велика загроза влучання блискавки.
- У приміщенні не повинно бути протягу, щоб не притягнути кульову блискавку. Для цього зачиніть всі вікна та двері.
- Якщо ви проживаєте у приватному будинку, не можна палити піч, оскільки блискавка може проникнути через димохід.
Під час грози тримайтеся трохи далі від антен, проводів, розеток, будь-яких електроприладів — усі вони притягають розряд.
Що не можна робити під час грози на вулиці
- Якщо під час грози ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, веж, опор електропередачі, вуличних ліхтарів та стін, біля яких ростуть дерева.
- Під час їзди на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться, знайдіть безпечне місце та перечекайте грозу.
- В автомобілі може бути безпечно, головне не забудьте зняти всі металеві антени (предмети) з поверхні машини, щоб не притягувати розряди.
- Не можна розкривати парасольку. Вона має металеві прути, які притягують розряд.
Як поводитися під час блискавки на відкритій місцевості та в лісі
Блискавка може бути небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає грім. У цей час грозова хмара знаходиться над людиною і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна.
- Якщо гроза застала вас під час перебування на водоймі, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега, щоб заховатися у безпечному місці. Ні в якому разі не можна купатися, коли лунає грім та спалахує блискавка.
- Були в лісі, коли почалася гроза – не панікуйте і не бігайте. Тримайтеся місця, де ростуть низькі дерева або кущі, не ховайтеся на підвищенні. Також існує інформація, що верба та клен є найменшими провідниками електриками, а сосна, ялина, тополя та дуб, навпаки, – найбільшими. Перебуваючи в горах, уникайте виступів й підвищень.
- Що робити під час блискавки перебуваючи в полі? Знайдіть заглиблення в землі (краще, щоб воно було сухим), присядьте, злегка нагніть голову, а ноги тримайте вкупі. Фахівці не радять лягати в нього, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.
Також, перебуваючи під час грози на вулиці, не можна лягати в яму, траншею чи на землю. Тіло людини повинно мати якнайменше точок дотику із землею.
Де б ви не були, позбавтесь всіх металевих предметів, які є на вас чи поруч з вами. Зніміть та покладіть якомога далі від себе прикраси, інструмент – ніж, лопату, сокиру тощо.
Що робити під час влучання блискавки
Якщо людина перебуває на відкритій місцевості під час грози й відчуває легке поколювання по шкірі, звук вібрації або що волосся стає дибки – це означає, що блискавка поруч і може ось-ось вдарити.
Негайно нагніться вперед, покладіть руки на коліна, стисніть ноги, щоб п’яти притиснуті один до одного. Ці дії допоможуть уникнути проходу розряду через тіло.