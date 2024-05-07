Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Що не можна робити під час грози: прості правила, що рятують життя

7 Травня 2024, 18:26
Юлія Гайдук редакторка стрічки
що не можна робити під час грози
Джерело: Pexels

Гроза – часте явище в теплий період року. Багато людей ігнорують правила поведінки під час грому та блискавки й дарма, адже це одні з небезпечних природних явищ.

Читайте поради, що не можна робити під час грози для запобігання трагічним наслідкам – в матеріалі Фактів ICTV.

Що не можна робити в грозу: правила поведінки

Якщо наближається гроза, утримайтесь від поїздок, особливо в ліс або до водоймища.

Зараз дивляться

Що не можна робити в грозу, коли перебуваєш вдома:

  • Не користуйтеся електричними приладами, оскільки вони є своєрідними приймачами для блискавок. Під час грози, їх краще вимкнути з мережі та триматися якомога далі.
  • Не можна дзвонити та розмовляти по мобільному телефону. Вимкніть його, адже є велика загроза влучання блискавки.
  • У приміщенні не повинно бути протягу, щоб не притягнути кульову блискавку. Для цього зачиніть всі вікна та двері.
  • Якщо ви проживаєте у приватному будинку, не можна палити піч, оскільки блискавка може проникнути через димохід.

Під час грози тримайтеся трохи далі від антен, проводів, розеток, будь-яких електроприладів — усі вони притягають розряд.

Що не можна робити під час грози на вулиці

  • Якщо під час грози ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, веж, опор електропередачі, вуличних ліхтарів та стін, біля яких ростуть дерева.
  • Під час їзди на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться, знайдіть безпечне місце та перечекайте грозу.
  • В автомобілі може бути безпечно, головне не забудьте зняти всі металеві антени (предмети) з поверхні машини, щоб не притягувати розряди.
  • Не можна розкривати парасольку. Вона має металеві прути, які притягують розряд.

Як поводитися під час блискавки на відкритій місцевості та в лісі

Блискавка може бути небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає грім. У цей час грозова хмара знаходиться над людиною і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна.

  • Якщо гроза застала вас під час перебування на водоймі, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега, щоб заховатися у безпечному місці. Ні в якому разі не можна купатися, коли лунає грім та спалахує блискавка.
  • Були в лісі, коли почалася гроза – не панікуйте і не бігайте. Тримайтеся місця, де ростуть низькі дерева або кущі, не ховайтеся на підвищенні. Також існує інформація, що верба та клен є найменшими провідниками електриками, а сосна, ялина, тополя та дуб, навпаки, – найбільшими. Перебуваючи в горах, уникайте виступів й підвищень.
  • Що робити під час блискавки перебуваючи в полі? Знайдіть заглиблення в землі (краще, щоб воно було сухим), присядьте, злегка нагніть голову, а ноги тримайте вкупі. Фахівці не радять лягати в нього, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.
що не можна робити в грозу

Фото: Рexels

Також, перебуваючи під час грози на вулиці, не можна лягати в яму, траншею чи на землю. Тіло людини повинно мати якнайменше точок дотику із землею.

Де б ви не були, позбавтесь всіх металевих предметів, які є на вас чи поруч з вами. Зніміть та покладіть якомога далі від себе прикраси, інструмент – ніж, лопату, сокиру тощо.

Що робити під час влучання блискавки

Якщо людина перебуває на відкритій місцевості під час грози й відчуває легке поколювання по шкірі, звук вібрації або що волосся стає дибки – це означає, що блискавка поруч і може ось-ось вдарити.

Негайно нагніться вперед, покладіть руки на коліна, стисніть ноги, щоб п’яти притиснуті один до одного. Ці дії допоможуть уникнути проходу розряду через тіло.

Читайте також:
Як позбутися крота на городіБез пасток та руйнування нір: як позбутися крота на городі

Теги
Блискавка Гроза Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь