Гроза — частое явление в теплый период года. Многие люди игнорируют правила поведения во время грома и молнии и зря, ведь это одни из опасных природных явлений.

Читайте советы, что нельзя делать во время грозы для предотвращения трагических последствий — в материале Фактов ICTV.

Что нельзя делать в грозу: правила поведения

Если приближается гроза, воздержитесь от поездок, особенно в лес или к водоему.

Сейчас смотрят

Что нельзя делать в грозу, когда находишься дома:

Не пользуйтесь электрическими приборами, поскольку они являются своеобразными приемниками для молний. Во время грозы, их лучше выключить из сети и держаться подальше.

Нельзя звонить и разговаривать по мобильному телефону. Выключите его, ведь есть большая угроза попадания молнии.

В помещении не должно быть сквозняка, чтобы не привлечь шаровую молнию. Для этого закройте все окна и двери.

Если вы проживаете в частном доме, нельзя топить печь, поскольку молния может проникнуть через дымоход.

Во время грозы держитесь подальше от антенн, проводов, розеток, любых электроприборов — все они притягивают разряд.

Что нельзя делать во время грозы на улице

Если во время грозы вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, вышек, опор электропередачи, уличных фонарей и стен, возле которых растут деревья.

Во время езды на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь, найдите безопасное место и переждите грозу.

В автомобиле может быть безопасно, главное не забудьте снять все металлические антенны (предметы) с поверхности машины, чтобы не притягивать разряды.

Нельзя раскрывать зонт. Он имеет металлические прутья, которые притягивают разряд.

Как вести себя во время молнии на открытой местности и в лесу

Молния может быть опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается гром. В это время грозовая туча находится над человеком и опасность удара молнии наиболее вероятна.

Если гроза застала вас во время пребывания на водоеме, старайтесь как можно быстрее добраться до берега, чтобы спрятаться в безопасном месте. Ни в коем случае нельзя купаться, когда раздается гром и вспыхивает молния.

Были в лесу, когда началась гроза — не паникуйте и не бегайте. Держитесь места, где растут низкие деревья или кусты, не прячьтесь на возвышении. Также существует информация, что ива и клен являются наименьшими проводниками электричества, а сосна, ель, тополь и дуб, наоборот, — наибольшими. Находясь в горах, избегайте выступов и возвышений.

Что делать во время молнии находясь в поле? Найдите углубление в земле (лучше, чтобы оно было сухим), присядьте, слегка наклоните голову, а ноги держите вместе. Специалисты не советуют ложиться в него, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.

Также, находясь во время грозы на улице, нельзя ложиться в яму, траншею или на землю. Тело человека должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей.

Где бы вы ни были, избавьтесь от всех металлических предметов, которые есть на вас или рядом с вами. Снимите и положите подальше от себя украшения, инструмент — нож, лопату, топор и тому подобное.

Что делать во время попадания молнии

Если человек находится на открытой местности во время грозы и чувствует легкое покалывание по коже, звук вибрации или что волосы становятся дыбом — это означает, что молния рядом и может вот-вот ударить.

Немедленно нагнитесь вперед, положите руки на колени, сожмите ноги, чтобы пятки прижаты друг к другу. Эти действия помогут избежать прохода разряда через тело.