Коли каструвати кота, навіщо це робити, чи можна проводити таку маніпуляцію дорослій тварині та яким має бути догляд після процедури – про це Фактам ICTV розповіла лікарка ветеринарної медицини, анестезіолог-реаніматолог Вікторія Фільштінська-Лялько.

Коли каструвати кота

Кота звичайної породи слід каструвати у віці від 3-6 місяців.

– Насправді, орхіектомію (кастрацію/стерилізацію) можна проводити і з трьохмісячного віку. І це стосується не лише котів, а й кішок. Зазначу, що попри поширену думку, здійснення маніпуляції у такому ранньому віці не призведе до збільшення ризиків сечокам’яної хвороби, якщо це звичайний маленький котик, – говорить експерт.

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Власники ж котів великих порід, на кшталт Мейн-куна, повинні зачекати, доки пухнастик підросте та йому виповниться хоча б рік. Саме у цьому віці ваш домашній улюбленець вже матиме повноцінно сформований опорно-руховий апарат.

– Якщо говорити про котів великих порід, на кшталт Мейн-кун та інших, що важать 10 кг та більше, то варто дочекатись, допоки тварина повністю підросте та досягне віку приблизного одного року, – додає Фільштінська-Лялько.

Навіщо каструвати кота та що буде, якщо цього не зробити

Господар кастрованого кота отримує безліч переваг. Так, після проведення маніпуляції домашній улюбленець не буде мітити взуття та одяг, не кричатиме навесні і стане менш агресивним.

Проте плюси є не лише для власників пухнастих друзів, а й для самої тварини. Кастрований кіт довше живе (середня тривалість підвищується до 14-18 років) і до солідного віку зберігає грайливий і веселий характер.

– Каструвати кота слід для того, щоб він не мітив територію довкола, не стрибав з вікна через кішку, не відчував стресу через те, що десь поруч є пухнаста краля, яка постійно “на полюванні”, а він не може відповісти на її сигнали, як того потребує природа. У такому стресі тварина іноді може перебувати доволі довгий період та навіть відмовлятися від їжі. А це у свою чергу призводить до подальших проблем зі здоров’ям домашнього улюбленця, – пояснює експерт.

Також кастрація кота – це профілактика новоутворень сім’яників.

– Якщо у вашого кота ви можете пропальпувати лише один сім’яник у мошонці або й не можете жодного, це означає, що він крипторх, а відсутній сім’яник/сім’яники насправді наявні, але або підшкірно, або всередині черевної порожнини. А це у свою чергу може призвести до переродження сім’яників у пухлини і є прямим показанням до кастрації, – додає Фільштінська-Лялько.

Крім того, обираючи – каструвати кота чи ні, пам’ятайте про відповідальність. Якщо ваш домашній улюбленець виходить на прогулянку на вулицю, він може запліднювати самок, а це призводить до збільшення популяції голодних та безпритульних тварин.

– Якщо ваш кіт гуляє на вулиці, то це ваша відповідальність його каструвати, щоб він не міг запліднювати самок, що само по собі призводить до гігантської кількості поколінь кошенят, – говорить експерт.

Крім того, некастрований пухнастик, що гуляє на вулиці, частіше вплітається у бійки, тож схильний до травм, абсцесів та може підхопити невиліковну інфекцію, на кшталт вірусу імунодефіцит, лейкемії у котів.

Якщо у вас домашній котик, який не мітить, ніяк не реагує на самок та як наслідок не має стресів – у цілому можна відмовитися від його кастрації.

Однак кішок стерилізувати обов’язково і бажано до першого так званого полювання.

Чи можна каструвати дорослого кота та наслідки

Дорослого кота каструвати можна, навіть якщо йому 15 років. Сам по собі вік не є протипоказанням для проведення анестезії, що є частиною цієї маніпуляції.

Проте перед кастрацією варто віддати домашнього улюбленця на повне обстеження, у тварини мають взяти кров на біохімію та провести її клінічний аналіз та ЕхоКГ серця (УЗД) кота. Це робиться для того, щоб виключити патології у пухнастика та визначити індивідуальні ризики. Це допоможе персонально підібрати для котика наркоз.

– Звісно, коти старші за 6 років, можуть уже мати хронічну хворобу нирок чи серця, так само як і ті породи, що схильні до подібних захворювань – мейн-куни, британці, сфінкси, що збільшить індивідуальні ризики та звузить список препаратів, які можна застосувати для анестезії такої тварини, – розповідає Фільштінська-Лялько.

Обов’язково обирайте клініки, де є спеціальна людина, яка відповідає за анестезію, радить експерт. Такий фахівець розуміється на великій кількісті препаратів, вміє їх правильно поєднувати та застосовувати залежно від патології домашнього улюбленця.

Якщо кіт, якому вкололи звичайний внутрішньом’язовий наркоз, не був перед цим обстежений, і в нього є невідомі власнику тварини хвороби серця, то в пухнастика може статися набряк легень, загострення ниркових проблем та навіть настати смерть. Тож попри вік обстеження домашнього улюбленця перед проведенням кастрації є обов’язковим.

Коли ж кіт обстежений, а під його проблеми підібрано індивідуальний протокол анестезії – ризики мінімізуються.

Як доглядати за котом після кастрації

Проста маніпуляція виконується під загальним або місцевим наркозом і за часом займає щонайбільше 20 хвилин. Якийсь особливий догляд після кастрації не потрібен.

– Після кастрації догляд не потрібен. Кіт повинен носити ветеринарний комірець, щоб не розлизувати рану на мошонці шершавим язиком, оскільки через це можуть утворитися величезні та глибокі інфіковані рани. Тож краще захистити проопероване місце, – пояснює експерт.

Також коту повинно бути прописано знеболення на 1-2 дні, дехто призначає антибіотики. Зараз, в умовах стерильності хірургії, це не є обов’язковим.

– До антибіотиків треба ставитися дуже обережно. Особисто я вже давно не призначаю антибіотик після кастрацій самок та самців, лише в окремих випадках, – говорить ветеринар.

Кастрованому коту можна все – стрибати, гратись, їсти та пити.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як виявити та вилікувати лишай у котів.