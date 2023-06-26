Лаванда – багаторічна вічнозелена рослина із зеленими листочками та фіолетовим суцвіттям ароматних квітів. Рослина належить до трав, напівкущів або кущів. Розсадити лаванду на квітнику, ділянці чи саду не так складно, як здається. Як розсадити лаванду в різні пори року – читайте в матеріалі.

Як розсадити лаванду восени

Один із найпростіших способів розсаджування лаванди – розподіл куща. Важливо зважати на те, що розмноження лаванди планують ще за рік. У перший рік восени чекають закінчення цвітіння лаванди та дотримуються інструкції:

Візьміть великий кущ, який можна буде розділити наступної осені. Обріжте надземну частину та залиште 10 см над поверхнею землі. Підгортайте багаторічник, щоб увесь простір між пагонами був заповнений ґрунтом. Навесні лаванду потрібно підгортати ще раз (щоб вона не хворіла). Після цього восени викопують багаторічник повністю (потрібно відступити по 20 см). Почистьте коріння від землі, обріжте сухе листя та гілки за допомогою секатора. Розділіть кущ лопатою. Після цього підготуйте лунки для ділянок. Глибина повинна бути до 30 см, ширина вдвічі більша за коріння на частині куща. Насипте на дно родючий ґрунт, додайте добрива з калієм і фосфором. Помістіть ділянки у заглиблення, акуратно розправивши коріння. Закопайте лунки, періодично ущільнюючи землю. Полийте та замульчуйте, коли земля підсохне.

Як розсадити лаванду весною поділом куща

Перед цим рослину підгортають. Найчастіше цим займатися восени:

Після цього навесні потрібно викопати кущ, розділити так, щоб на кожній ділянці було мінімум 3-5 живих стебел і розвинене коріння. Викопайте лунки для посадки. За розміром вони повинні бути вдвічі ширші від ділянок. Оптимальна глибина – 30 см. На їх дно насипте ґрунт та органіку. Наприклад – компост. Помістіть ділянки в поглиблення, а коріння обережно розправте. Засипте поглиблення ґрунтом, злегка утрамбовуючи його. Полийте посадку і замульчуйте ґрунт.

Як розсадити лаванду літом

У теплу пору року лаванду треба поділити. Після цього розсадити треба так само, як навесні чи восени. Роботи важливо запланувати заздалегідь, щоб встигнути 1-2 рази підгорнути кущі за цей період.

Як доглядати за лавандою після розсадження