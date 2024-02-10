Чихуахуа – це найменша порода собак, названа на честь мексиканського штату Чивава, де її було виявлено приблизно у 1850 році. Ця тварина має свої потреби у догляді, які господарям треба враховувати. Чим годувати чихуахуа, що не можна давати та скільки разів на день має їсти ця тваринка – Фактам ICTV розповіла поведінкова спеціалістка, кінолог, науковиця Єлизавета Варжанська.

Як обрати корм для чихуахуа

Корм для кожної собаки обирається відповідно до її індивідуальних потреб. Чинники, які потрібно врахувати:

вік;

розмір;

рівень активності;

відповідність ваги нормі;

харчові вподобання.

Чихуахуа не є виключенням, зауважує експерт. Багато брендів випускають лінійки кормів для певних порід, але найчастіше це не більше ніж маркетинговий прийом.

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Рекомендується годувати чотирилапого улюбленця кормами суперпреміум класу та холістик. Бо саме ці раціони є збалансованими, не містять алергенів і штучних інгредієнтів.

Але перед тим, як придбати той чи інший корм для чихуахуа, краще порадитися з ветеринарним дієтологом. Також цю породу собак можна годувати і звичайними продуктами, однак і це також потребує узгодження зі спеціалістом.

– Якщо ви вирішили годувати собаку натуральним харчуванням, варто звернутися до ветеринарного дієтолога з приводу цього питання, – наголошує Єлизавета Варжанська.

Чи можна давати чихуахуа натуральні продукти: які та як часто

Жодну собаку не варто годувати їжею зі столу. Навіть якщо продукти не несуть загрози, понаднормова їхня кількість може призвести до проблем зі здоров’ям у чихуахуа.

– Попри те, що деякі продукти не несуть загрози, надмірна їх кількість, яку регулювати складно, може призвести до болю та дискомфорту. А це вплине на поведінку та благополуччя тварини, – каже поведінкова спеціалістка.

Тож проговоріть із ветеринарним дієтологом або гастроентерологом той список продуктів, які маєте намір включати до раціону харчування тваринки. Спеціаліст скорегує кількість та доцільність такої їжі.

Що категорично не можна давати чихуахуа та які можуть бути наслідки

Є певний список харчів, якими не варто годувати чихуахуа, до них можна зарахувати певні категорії:

М’ясні продукти

Це насамперед свинина, кістки, ковбаси та інші оброблені продукти тваринного походження.

Рибні продукти

Чихуахуа не можна годувати сирою рибою та консервами.

Надто забарвлена за смаком їжа

До списку заборонених продуктів потрапляє солона, солодка, гостра, маринована і копчена їжа.

Бобові, горіхи та хлібобулочні вироби

Будь-які бобові та горіхи також під забороною для хвостика. Також хлібобулочні вироби не є їжею для чихуахуа.

Овочі та фрукти

До списку овочів та фруктів, які не варто давати чихуахуа, потрапили капуста, цибуля, редис, болгарський перець, авокадо, виноград.

Молочні продукти

Краще не годувати чихуахуа молочними продуктами, насамперед цільним молоком.

– Чихуахуа не варто давати ті самі продукти, які не можна й іншим собакам. Серед них алкоголь, мигдаль, авокадо, шоколад, кава, кориця, часник, виноград, цибуля, горіхи макадамія, родзинки, сире дріжджове тісто, ксилітол та штучні підсолоджувачі, а також гриби та будь-які солодощі, – наголошує наш постійний експерт.

Навіть невеликий шматочок чогось з переліченого вище може призвести до серйозних порушень роботи організму чихуахуа, з огляду на невелику вагу собаки.

Також варто пам’ятати, що у дорослому віці чихуахуа схильні до утворення зубного каменю, а у будь-якому — до алергії. Вони погано засвоюють жирну їжу й лактозу, важко переносять зараження гельмінтами. Від цих тез і варто відштовхуватися, складаючи раціон для вашого собаки.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чи можна годувати собак фруктами і як це здатно вплинути на здоров’я улюбленця, чи можна давати кавун, банан і гранат тваринці.

Що повинно становити основу раціону чихуахуа

Основу раціону чихуахуа мають становити білки переважно тваринного походження, овочі та крохмаль у співвідношенні 40/50/10% відповідно. Додатково вводяться яйця і кисломолочні продукти (сир, йогурт, кефір, сироватка), м’ясо можна і потрібно періодично міняти на рибу.

– Хороший раціон зазвичай такий: 40% білку, 50% овочів та 10% крохмалю. Білок має бути тваринного походження, оскільки він краще засвоюється, – говорить Єлизавета Варжанська.

Це може бути яловичина, індичка, курка, баранина, свинина, креветки. Останні необхідно приготувати, шкарлупу ж з них варто видалити. Також гарною альтернативою білків будуть тунець та яйця. І все це повинно бути в помірних кількостях, а особливо яйця, які є алергеном.

Уникайте нарізаного жирного м’яса, а також того, що покрите часником чи приправами.

І не забудьте про рослинні продукти. Серед овочів купуйте моркву, зелену квасолю, шпинат, горох, огірки, гарбуз, картоплю. Ці продукти часто використовуються в раціоні чихуахуа.

Скільки корму давати та як часто годувати чихуахуа

Щоб відповісти на запитання, скільки має їсти Чихуахуа, варто зважити тваринку. Це допоможе визначити одноразову порцію натуральних кормів, яка має становити 5-10% від ваги собаки. Тобто, щоб погодувати собаку, яка важить приблизно чотири кілограми, потрібно підготувати 200-грамів корму.

– Розмір порції корму залежить від віку та розміру собаки. На кожній пачці корму є своя табличка з нормами годування. Її також можна подивитися на сайті, – говорить Єлизавета Варжанська.

Якщо ж годуєте чихуахуа натуральним раціоном, то кількість такої їжі варто погодити зі спеціалістом – ветеринарним дієтологом або гастроентерологом.

Цуценят чихуахуа зазвичай годують від п’яти разів на день і поступово зменшують кількість прийомів їжі до двох-трьох у дорослому віці.

До речі, Факти ICTV дізналися, чи можна собакам горіхи, які з цих снеків не принесуть користі вашому улюбленцю, а якими у міру можна пригощати.