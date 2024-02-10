Чихуахуа — это самая маленькая порода собак, названная в честь мексиканского штата Чивава, где она была обнаружена примерно в 1850 году. Это животное имеет свои потребности в уходе, которые хозяевам нужно учитывать. Чем кормить чихуахуа, что нельзя давать и сколько раз в день должен есть четырехлапый друг — Фактам ICTV рассказала поведенческая специалистка, кинолог, ученый Елизавета Варжанская.

Как выбрать корм для чихуахуа

Корм для каждой собаки выбирается согласно ее индивидуальным потребностям. Факторы, которые нужно учесть:

возраст;

размер;

уровень активности;

соответствие веса норме;

пищевые предпочтения.

Чихуахуа не является исключением, отмечает эксперт. Многие бренды выпускают линейки кормов для определенных пород, но чаще всего это не более чем маркетинговая уловка.

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Рекомендуется кормить четверолапого любимца кормами супер-премиум класса и холистик. Они сбалансированные, не содержат аллергенов и искусственных ингредиентов.

Но перед тем как приобрести тот или иной корм для чихуахуа, лучше посоветоваться с ветеринарным диетологом. Также эту породу собак можно кормить и обычными продуктами, однако это также требует согласования со специалистом.

— Если вы решили кормить собаку натуральным питанием, стоит обратиться к ветеринарному диетологу относительно этого вопроса, — отмечает Елизавета Варжанская.

Можно ли чихуахуа давать натуральные продукты: какие и как часто

Ни одну собаку не стоит кормить едой со стола. Даже в случае если продукты не несут угрозы, ненормированное их количество может привести к проблемам со здоровьем у чихуахуа.

— Несмотря на то, что некоторые продукты не несут угрозы, слишком большое их количество, которое регулировать сложно, может привести к боли и дискомфорту у питомца. А это в свою очередь повлияет на поведение и благополучие животного, — говорит поведенческий специалист, кинолог и ученый.

Поэтому проговорите с ветеринарным диетологом или гастроэнтерологом тот список продуктов, которые собираетесь включать в рацион животного. Специалист скорректирует количество и целесообразность такой пищи.

Что категорически нельзя давать чихуахуа и последствия

Есть определенный список продуктов, которыми не стоит кормить чихуахуа, к ним можно отнести такие категории:

Мясные продукты

Это прежде всего свинина, кости, колбасы и другие обработанные продукты животного происхождения.

Рыбные продукты

Чихуахуа нельзя кормить сырой рыбой и консервами.

Слишком яркоокрашенная по вкусу пища

В список запрещенных продуктов попадает соленая, сладкая, острая, маринованная и копченая пища.

Бобовые, орехи и хлебобулочные изделия

Любые бобовые и орехи под запретом для хвостика. Также хлебобулочные изделия не являются нужной и полезной едой для чихуахуа.

Овощи и фрукты

В список овощей и фруктов, которые не стоит давать чихуахуа, попали капуста, лук, редис, болгарский перец, авокадо, виноград.

Молочные продукты

Лучше не кормить Чихуахуа молочными продуктами, прежде всего цельным молоком.

— Чихуахуа не стоит давать те же продукты, которые запрещены и для других собак. Среди них алкоголь, миндаль, авокадо, шоколад, кофе, корица, чеснок, виноград, лук, орехи макадамии, изюм, сырое дрожжевое тесто, ксилитол и искусственные подсластители, а также грибы и любые сладости, — отмечает наш постоянный эксперт.

Даже небольшой кусочек чего-то из вышеперечисленного может привести к серьезным нарушениям работы организма чихуахуа, учитывая небольшой вес собаки.

Также стоит помнить, что во взрослом возрасте чихуахуа склонны к образованию зубного камня, и в любом — к аллергии. Они плохо усваивают жирную пищу и лактозу, тяжело переносят заражение гельминтами. От этих тезисов и стоит отталкиваться, составляя рацион для вашей собаки.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, можно ли кормить собак фруктами и как это способно повлиять на здоровье любимца, можно ли давать арбуз, банан и гранат животному.

Что должно составлять основу рациона чихуахуа

Основу рациона чихуахуа должны составлять белки преимущественно животного происхождения, овощи и крахмал в соотношении 40/50/10% соответственно. Дополнительно вводятся яйца и кисломолочные продукты (творог, йогурт, кефир, сыворотка), мясо можно и нужно периодически менять на рыбу.

— Хороший рацион обычно составляет 40% белка, 50% овощей и 10% крахмала. Белок должен быть животного происхождения, поскольку он лучше усваивается, — говорит Елизавета Варжанская.

Это может быть говядина, индейка, курица, баранина, свинина, креветки. Последние необходимо приготовить, скорлупу же с них стоит удалить. Также хорошей альтернативой по белкам будут тунец и яйца. И все это должно быть в умеренных количествах, а особенно яйца, которые являются аллергеном.

Избегайте нарезанного жирного мяса, а также того, что покрыто чесноком или приправами.

И не забудьте о растительных продуктах. Из овощей покупайте морковь, зеленую фасоль, шпинат, горох, огурцы, тыкву, картофель. Эти продукты часто используются в рационе чихуахуа.

Сколько корма давать и как часто кормить чихуахуа

Чтобы ответить на вопрос, сколько должна есть чихуахуа, стоит взвесить животное. Это поможет определить одноразовую порцию натуральных кормов. Она должна составлять 5-10% от веса собаки. То есть, чтобы покормить собаку, которая весит примерно четыре килограмма, нужно подготовить 200-граммов корма.

— Размер порции корма зависит от возраста и размера собаки. На каждой пачке корма есть своя табличка с нормами кормления. Ее также можно посмотреть на сайте, — говорит Елизавета Варжанская.

Если же даете чихуахуа натуральный рацион, то количество такой пищи стоит согласовать со специалистом — ветеринарным диетологом или гастроэнтерологом.

Щенков чихуахуа обычно кормят от пяти раз в день и постепенно уменьшают количество приемов пищи до двух-трех во взрослом возрасте.

К слову, Факты ICTV узнали, можно ли собакам орехи, какие из этих снеков не принесут пользы вашему любимцу, а какими в меру можно угощать.