Поливання квітів – важлива частина догляду за ними. Вода необхідна для життя рослин, а від режиму поливу залежить їхнє здоров’я та ріст. Однією з поширених помилок є поливання квітів під яскравими променями сонця. Чому квіти не можна поливати вдень і який час буде для цього найоптимальнішим – розглянемо докладніше.
Чому не можна поливати квіти вдень
Поливання квітів у сонячний день загрожує обернутися шкодою для них. Сонце може негативно вплинути на рослини одразу в кількох аспектах.
- Випаровування води
У теплий сонячний день температура за вікном піднімається і це сприяє швидкому випаровуванню води з ґрунту та листя. Якщо ви поливатимете квіти в цей час, вода майже одразу піде вгору, не даючи кореням рослин можливості увібрати її.
- Загроза опіків
Краплі води, що залишаються на листі під сонячними променями, можуть перетворитися на лупу. Цей ефект підсилить вплив сонця і може призвести до опіків рослини. Це пошкодить квіти та зробить їх вразливими перед шкідниками.
- Ризик грибкових захворювань
Вологе листя та корені рослин, що залишаються в теплі, легко пертворюються на сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань. Спори можуть швидко поширюватися в умовах стабільної вологості та парникового ефекту.
Коли краще поливати квіти
Найкращим часом для поливу квітів в теплу пору року є вечір, коли сонце менше активне, а температура повітря зазвичай нижча. В холодний час, навпаки, краще полити рослини зранку.
Памʼятайте, що землю у квітах не варто пересушувати. Найкраще поливати домашні рослини тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику підсох, але земля під ним ще трохи волога.