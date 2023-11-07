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Оберіть інший час: чому не можна поливати квіти вдень

7 Листопада 2023, 16:00
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Чому квіти не можна поливати вдень
Джерело: Pexels

Поливання квітів – важлива частина догляду за ними. Вода необхідна для життя рослин, а від режиму поливу залежить їхнє здоров’я та ріст. Однією з поширених помилок є поливання квітів під яскравими променями сонця. Чому квіти не можна поливати вдень і який час буде для цього найоптимальнішим – розглянемо докладніше.

Чому не можна поливати квіти вдень

Поливання квітів у сонячний день загрожує обернутися шкодою для них. Сонце може негативно вплинути на рослини одразу в кількох аспектах.

  • Випаровування води

У теплий сонячний день температура за вікном піднімається і це сприяє швидкому випаровуванню води з ґрунту та листя. Якщо ви поливатимете квіти в цей час, вода майже одразу піде вгору, не даючи кореням рослин можливості увібрати її.

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  • Загроза опіків

Краплі води, що залишаються на листі під сонячними променями, можуть перетворитися на лупу. Цей ефект підсилить вплив сонця і може призвести до опіків рослини. Це пошкодить квіти та зробить їх вразливими перед шкідниками.

  • Ризик грибкових захворювань

Вологе листя та корені рослин, що залишаються в теплі, легко пертворюються на сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань. Спори можуть швидко поширюватися в умовах стабільної вологості та парникового ефекту.

Коли краще поливати квіти

Найкращим часом для поливу квітів в теплу пору року є вечір, коли сонце менше активне, а температура повітря зазвичай нижча. В холодний час, навпаки, краще полити рослини зранку.

Памʼятайте, що землю у квітах не варто пересушувати. Найкраще поливати домашні рослини тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику підсох, але земля під ним ще трохи волога.

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