У прагненні виростити красиві та здорові кімнатні квіти, власники вдаються до безлічі народних способів добрива. Одні з них абсурдні й навіть згубні для рослин, а інші – заслуговують на існування. Та чи можна поливати квіти чаєм і як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Чи можна поливати квіти чаєм

Флорист Анна Бережнюк зазначає, що чайна заварка – це гарне добриво для квітів. Її можна вносити прямо в ґрунт під перекопування ранньою весною, або на початку червня. Можна зробити настій, поєднавши чай з водою в пропорції 1:5.

Однак виливати гарячу заварку із чашки на ґрунт не варто! Часто такі експерименти дають не дуже добрий результат: на квітах з’являється пліснява та мошка.

Якщо ви вирішили підійти до питання правильно, то цілком достатньо додавати одну склянку висушеної використаної заварки на відро землі. Це служить слабким добривом.

Застосовують чай і при садінні кімнатних квітів. Для цього на дно горщика укладають дренаж, на нього – шар використаної заварки, потім – землю. Поки рослина розпустить коріння до чайного шару, заварка перегниє і стане корисним компостом.

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