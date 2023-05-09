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Чи можна поливати квіти чаєм: пояснює флорист

9 Травня 2023, 18:56
Анна Голішевська редакторка стрічки
Чай
Джерело: Unsplash

У прагненні виростити красиві та здорові кімнатні квіти, власники вдаються до безлічі народних способів добрива. Одні з них абсурдні й навіть згубні для рослин, а інші – заслуговують на існування. Та чи можна поливати квіти чаєм і як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Чи можна поливати квіти чаєм

Флорист Анна Бережнюк зазначає, що чайна заварка – це гарне добриво для квітів. Її можна вносити прямо в ґрунт під перекопування ранньою весною, або на початку червня. Можна зробити настій, поєднавши чай з водою в пропорції 1:5.

Однак виливати гарячу заварку із чашки на ґрунт не варто! Часто такі експерименти дають не дуже добрий результат: на квітах з’являється пліснява та мошка.

Якщо ви вирішили підійти до питання правильно, то цілком достатньо додавати одну склянку висушеної використаної заварки на відро землі. Це служить слабким добривом.

Застосовують чай і при садінні кімнатних квітів. Для цього на дно горщика укладають дренаж, на нього – шар використаної заварки, потім – землю. Поки рослина розпустить коріння до чайного шару, заварка перегниє і стане корисним компостом.

Чим ще можна підживлювати квіти

  1. Починають підгодовувати квіти вже з початку червня. В першу чергу в живленні потребують багаторічники: астильби, лілії, хости, лілійники, дельфініуми.
  2. Підживлювати культури можна: рідкими добривами, закладенням сухих мінеральних гранул, настоями, народними засобами.
  3. Частота підживлення залежить від поживності ґрунту, але не повинна перевищувати 1 разу на 2 тижні.
  4. Підгодовувати розсаду однорічних або дворічних квітів починають через 2-3 тижні після висадки.
  5. У весняний час квітам не вистачає світла, а підживлення солодкою водою допоможе розв’язати цю проблему. Солодку воду люблять пальми, драцени, троянди, фікуси та сукуленти. Раз на місяць потрібно полити квіти водою з додаванням цукру. Не варто насипати цукор у горщики, бо це може призвести до появи цвілі та появі шкідників.
  6. Можна не тільки поливати квіти, але й обприскувати. У літрі теплої води потрібно розчинити 30 грамів цукру. Потрібно чітко дотримуватися пропорцій, щоб не нашкодити квітам. Може з’явитися пліснява у горщику, а квіти можуть почати активний ріст, як у літній період.
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