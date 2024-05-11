Персики здатні підвищувати гемоглобін і зміцнювати імунітет, а ще вони корисні для нервової системи та здоров’я очей, а на додачу мають низьку калорійність і високий вміст вологи. До речі, плоди є досить поживними і швидко втамовують відчуття голоду.

Однак виростити цей фрукт у себе в саду можуть завадити різні хвороби, так, наприклад, плодові дерева часто страждають від кучерявості. Що це таке, чим обробити фруктову культуру та коли це варто робити – читайте поради нашого постійного експерта з рослин Олексія Колесника у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке кучерявість персика

Кучерявість персика – це грибкове захворювання, яке досить часто вражає дерева, зокрема молоде листя та стебла. У разі, якщо ви вчасно не вжили необхідних заходів та не обробили персик від кучерявості, ця пошесть поширюється на все дерево. Як наслідок, зменшується плодоношення. Ба більше, це загрожує загибеллю дерева.

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– Кучерявість персика – це грибкове захворювання, яке здебільшого вражає листя та пагони. Перші листки дерев деформуються, забарвлюються у біло-зелений колір, а згодом червоніють, – говорить Олексій Колесник.

Тож, якщо ви побачили деформований лист з пузирчастими здуттями, то знайте, що персик уразила кучерявість.

Зазначимо, що грибок часто вражає не лише персик, він трапляється на плодових деревах і ягідних кущах.

Кучерявість персика: причини та наслідки

Якщо ви профілактично не обробляли персик від кучерявості навесні та восени, то його може уразити ця хвороба. Також часто дерево зі слабкою імунною системою страждає від такої пошесті.

До того ж, спори гриба Taphrina, які й провокують кучерявість персика, за словами Олексія Колесника, можуть бути і у саджанцях.

– Причинами цього захворювання стають спори гриба Taphrina, що вже є у куплених саджанцях, рослинних рештках чи з інших уражених персиків. Захворювання може призвести до повної загибелі дерева, якщо не проводити обробки, – пояснює наш постійний експерт з рослин.

Фактор погоди також сприяє поширенню кучерявості персика. Тож, якщо були різкі перепади температур або підвищена вологість повітря, плодове дерево у зоні ризику.

Оскільки такі температурні гойдалки, як правило, характерні для весни, то варто періодично оглядати листя дерева стосовно їхньої деформації.

Як лікувати персик від кучерявості

Превентивним заходом від курчавості персика буде правильна висадка плодового дерева на садовій ділянці – йому підійде тільки відкрите сонячне місце, далеко від інших культур. Також обирайте стійкі до цієї хвороби сорти.

Крім того, Олексій Колесник радить знищити пошкоджені частини персика – це допоможе зменшити кількість спор і міцелію збудника хвороби.

– Знищення уражених частин рослин допоможе зменшити кількість спор і міцелію збудника хвороби, а використання стійких сортів значно ускладнить інфікування ваших дерев, – додає наш постійний експерт з рослин.

Курчавість персика: чим обробити

Найкращими препаратами від курчавості персика вже традиційно вважаються засоби на основі міді. Це Чемпіон, Медян Екстра с. SumiAgro. Також кроплять персик від кучерявості листя й препаратами Хорус чи Скор. Це все сучасні фунгіциди.

– Після розпускання перших листків або за перших проявів хвороби необхідно провести обприскування препаратами Хорус чи Скор, – розповідає Олексій Колесник.

Кучерявість персика: народні методи

З кучерявістю персика борються і за допомогою народних засобів, хоча експерти й не радять експериментувати з цим, оскільки поширення хвороби досить швидке, а такі методи можуть не спрацювати – тоді дорогоцінний час буде згаяно.

Однак якщо все ж таки хочете спробувати, то зробіть розчин тютюну або застосуйте перекис водню, відвар деревію від кучерявості персика. Їх вважають найкращими народними засобами.

Розчин тютюну

Щоби зробити розчин і покропити персик від кучерявості листя, знадобиться один кілограм листя тютюну. Його дрібно нарізають, заливають холодною водою і настоюють протягом трьох днів.

Після цього розчин проціджують і проводять обприскування. Маніпуляцію варто повторити через сім днів.

Перекис водню

Обробляти персик від кучерявості можна й перекиснем водню. Для цього візьміть 50 мл цієї речовини й розчиніть у п’яти літрах води. Після цього можна одразу кропити персик від кучерявості листя.

Відвар деревію

Візьміть 100 г трави та залийте трьома літрами води. Далі варто прокип’ятити цю суміш протягом п’яти хвилин та настояти дві години.

Тоді можна обробляти персик від кучерявості. Повторити маніпуляцію варто через один тиждень.

Як правильно обробити персик від кучерявості

Фунгіциди, які вважаються найкращими препаратами від кучерявості персика, розводять у суворій відповідності з інструкцією.

Обробки повторюють кілька разів з інтервалом у два тижні, та може вистачити і однієї. Радять не використовувати одні й ті ж самі засоби, а чергувати їх. Це допоможе запобігти звиканню грибка до активних речовин і підвищить ефективність лікування.

Обприскування здійснюють лише у суху та безвітряну погоду. Повний штиль – те, що треба для проведення маніпуляції. Обприскувати потрібно не тільки саме дерево, а й ґрунт навколо нього.

До того ж, кроплять хімічними препаратами або рано-вранці, або ввечері.

Догляд за персиком, щоб не виникало кучерявості

Передусім, щоб уникнути ураження персика, потрібно проводити профілактичні обробки навесні – до розпускання бруньок, та восени – після опадання листя.

Крім того, з настанням осені під деревом прибирають: все опале листя збирають і спалюють, оскільки воно може бути джерелом поширення спорів у наступному сезоні.

До того ж, наш постійний експерт з рослин радить час від часу розпушувати ґрунт навколо плодового дерева.

– Регулярне розпушування ґрунту навколо дерев і видалення рослинних залишків допоможе зменшити кількість збудника, – каже Олексій Колесник.

До речі, раніше Факти ICTV писали про обробку персика навесні, а саме, коли і як проводити маніпуляцію.