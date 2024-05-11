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Может привести к гибели дерева: чем обработать персик от курчавости

11 мая 2024, 16:28
Малиновская Ангелина редактор ленты
Курчавість персика чим обробити
Источник: Pixabay

Персики способны повышать гемоглобин и укреплять иммунитет, а еще они полезны для нервной системы и здоровья глаз, а в дополнение к этому имеют низкую калорийность и высокое содержание влаги. Кстати, эти фрукты являются достаточно питательными и быстро утоляют чувство голода.

Однако вырастить персик у себя в саду способны помешать различные болезни. Так, например, плодовые деревья часто страдают от курчавости. Что это такое, чем обработать фруктовую культуру и когда это стоит делать — читайте советы нашего постоянного эксперта по растениям Алексея Колесника в материале Фактов ICTV.

Что такое курчавость персика

Курчавость персика — это грибковое заболевание, которое довольно часто поражает деревья. Оно сначала охватывает молодые листья и стебли.

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В случае, если вы вовремя не приняли необходимые меры и не обработали персик от курчавости, то болезнь распространяется по всему дереву. Как следствие, уменьшается его плодоношение и возникает риск гибели дерева.

— Курчавость персика — это грибковое заболевание, которое в основном поражает листья и побеги. Первые листья деревьев деформируются, окрашиваются в бело-зеленый цвет, а затем краснеют, — говорит Алексей Колесник.

Поэтому, если вы увидели деформированный лист с пузырчатыми вздутиями, то знайте — персик поразила курчавость.

Отметим, что грибок часто поражает не только персик, но и другие плодовые деревья, а также ягодные кусты.

Курчавость персика: причины и последствия

Если вы профилактически не обрабатывали персик от курчавости весной и осенью, то его может поразить эта болезнь. Также часто дерево со слабой иммунной системой страдает от данной напасти.

К тому же, споры гриба Taphrina, которые и провоцируют курчавость персика, по словам Алексея Колесника, могут быть и в саженцах.

— Причинами этого заболевания становятся споры гриба Taphrina, что уже есть в купленных саженцах, растительных остатках или попадают туда из других пораженных персиков. Это заболевание может привести к полной гибели дерева, если не проводить обработки, — объясняет наш постоянный эксперт по растениям.

Фактор погоды также способствует возникновению курчавости персика. Поэтому, если были резкие перепады температур или повышенная влажность воздуха, плодовое дерево в зоне риска.

Поскольку такие температурные качели, как правило, характерны для весны, то в этот период стоит периодически осматривать листья дерева на предмет их деформации.

Как лечить персик от курчавости

Превентивной мерой от курчавости персика будет правильная высадка плодового дерева на садовом участке — ему подойдет только открытое солнечное место, вдали от других культур. Также выбирайте устойчивые к этой болезни сорта.

Кроме того, Алексей Колесник советует уничтожить поврежденные части персика — это поможет уменьшить количество спор и мицелия возбудителя болезни.

— Уничтожение пораженных частей растений поможет уменьшить количество спор и мицелия возбудителя болезни, а использование устойчивых сортов значительно усложнит инфицирование ваших деревьев, — добавляет наш постоянный эксперт по растениям.

Курчавость персика: чем обработать

Лучшими препаратами от курчавости персика уже традиционно считают средства на основе меди. Это Чемпион, Медян Экстра с. SumiAgro. Также обрызгивают персик от курчавости листьев и препаратами Хорус или Скор. Это все современные фунгициды.

персик

Фото: Pixabay

— При распускании первых листьев, или при первых проявлениях болезни необходимо провести опрыскивание препаратами Хорус или Скор, — рассказывает Алексей Колесник.

Курчавость персика: народные методы

С курчавостью персика борются и с помощью народных средств, хотя эксперты и не советуют экспериментировать с этим, поскольку распространяется болезнь достаточно быстро, а такие методы могут не сработать – тогда драгоценное время будет упущено.

Однако если все же хотите попробовать, то сделайте раствор табака или примените перекись водорода, отвар тысячелистника от курчавости персика. Их считают лучшими народными средствами.

  • Раствор табака

Чтобы сделать раствор и им обрызгивать персик от курчавости листьев, понадобится один килограмм листьев табака. Их мелко нарезают, заливают холодной водой и настаивают в течение трех дней.

После этого раствор процеживают и проводят опрыскивание. Манипуляцию стоит повторить через семь дней.

  • Перекись водорода

Обрабатывать персик от курчавости можно и перекисью водорода. Для этого возьмите 50 мл этого вещества и растворите в пяти литрах воды. После этого можно сразу обрызгивать персик от курчавости листьев.

  • Отвар тысячелистника

Возьмите 100 г травы и залейте тремя литрами воды. Далее следует прокипятить эту смесь в течение пяти минут и настоять два часа.

Тогда  можно обрабатывать персик от кудрявости. Повторить манипуляцию стоит через одну неделю.

Как правильно обработать персик от курчавости

Фунгициды, которые считаются лучшими препаратами от курчавости персика, разводят в строгом соответствии с инструкцией.

Обработки проводят несколько раз с интервалом в две недели, может быть достаточно и одной такой манипуляции. Советуют не использовать одни и те же средства, а чередовать их. Это поможет предотвратить привыкание грибка к действующим веществам и повысит эффективность лечения.

Опрыскивание осуществляют только в сухую и безветренную погоду. Полный штиль — то, что нужно для проведения манипуляции.

Опрыскивать нужно не только само дерево, но и почву вокруг него.

К тому же, обрызгивают химическими препаратами или рано утром, или вечером.

Уход за персиком, чтобы не возникало курчавости

Прежде всего, чтобы избежать поражения персика, нужно проводить профилактические обработки весной — до распускания почек, и осенью — после опадения листьев.

Кроме того, с наступлением осени под деревом убирают: все опавшие листья собирают и сжигают, поскольку они могут быть источником распространения споров в следующем сезоне.

К тому же, наш постоянный эксперт по растениям советует время от времени рыхлить почву вокруг плодового дерева.

— Регулярное рыхление почвы вокруг деревьев и удаление растительных остатков поможет уменьшить количество возбудителя, — говорит Алексей Колесник.

К слову, ранее Факты ICTV писали об обработке персика весной, а именно, когда и как проводить манипуляцию.

Теги
дерева Советы Рослини садівництво Фрукти
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