Персики способны повышать гемоглобин и укреплять иммунитет, а еще они полезны для нервной системы и здоровья глаз, а в дополнение к этому имеют низкую калорийность и высокое содержание влаги. Кстати, эти фрукты являются достаточно питательными и быстро утоляют чувство голода.

Однако вырастить персик у себя в саду способны помешать различные болезни. Так, например, плодовые деревья часто страдают от курчавости. Что это такое, чем обработать фруктовую культуру и когда это стоит делать — читайте советы нашего постоянного эксперта по растениям Алексея Колесника в материале Фактов ICTV.

Что такое курчавость персика

Курчавость персика — это грибковое заболевание, которое довольно часто поражает деревья. Оно сначала охватывает молодые листья и стебли.

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В случае, если вы вовремя не приняли необходимые меры и не обработали персик от курчавости, то болезнь распространяется по всему дереву. Как следствие, уменьшается его плодоношение и возникает риск гибели дерева.

— Курчавость персика — это грибковое заболевание, которое в основном поражает листья и побеги. Первые листья деревьев деформируются, окрашиваются в бело-зеленый цвет, а затем краснеют, — говорит Алексей Колесник.

Поэтому, если вы увидели деформированный лист с пузырчатыми вздутиями, то знайте — персик поразила курчавость.

Отметим, что грибок часто поражает не только персик, но и другие плодовые деревья, а также ягодные кусты.

Курчавость персика: причины и последствия

Если вы профилактически не обрабатывали персик от курчавости весной и осенью, то его может поразить эта болезнь. Также часто дерево со слабой иммунной системой страдает от данной напасти.

К тому же, споры гриба Taphrina, которые и провоцируют курчавость персика, по словам Алексея Колесника, могут быть и в саженцах.

— Причинами этого заболевания становятся споры гриба Taphrina, что уже есть в купленных саженцах, растительных остатках или попадают туда из других пораженных персиков. Это заболевание может привести к полной гибели дерева, если не проводить обработки, — объясняет наш постоянный эксперт по растениям.

Фактор погоды также способствует возникновению курчавости персика. Поэтому, если были резкие перепады температур или повышенная влажность воздуха, плодовое дерево в зоне риска.

Поскольку такие температурные качели, как правило, характерны для весны, то в этот период стоит периодически осматривать листья дерева на предмет их деформации.

Как лечить персик от курчавости

Превентивной мерой от курчавости персика будет правильная высадка плодового дерева на садовом участке — ему подойдет только открытое солнечное место, вдали от других культур. Также выбирайте устойчивые к этой болезни сорта.

Кроме того, Алексей Колесник советует уничтожить поврежденные части персика — это поможет уменьшить количество спор и мицелия возбудителя болезни.

— Уничтожение пораженных частей растений поможет уменьшить количество спор и мицелия возбудителя болезни, а использование устойчивых сортов значительно усложнит инфицирование ваших деревьев, — добавляет наш постоянный эксперт по растениям.

Курчавость персика: чем обработать

Лучшими препаратами от курчавости персика уже традиционно считают средства на основе меди. Это Чемпион, Медян Экстра с. SumiAgro. Также обрызгивают персик от курчавости листьев и препаратами Хорус или Скор. Это все современные фунгициды.

— При распускании первых листьев, или при первых проявлениях болезни необходимо провести опрыскивание препаратами Хорус или Скор, — рассказывает Алексей Колесник.

Курчавость персика: народные методы

С курчавостью персика борются и с помощью народных средств, хотя эксперты и не советуют экспериментировать с этим, поскольку распространяется болезнь достаточно быстро, а такие методы могут не сработать – тогда драгоценное время будет упущено.

Однако если все же хотите попробовать, то сделайте раствор табака или примените перекись водорода, отвар тысячелистника от курчавости персика. Их считают лучшими народными средствами.

Раствор табака

Чтобы сделать раствор и им обрызгивать персик от курчавости листьев, понадобится один килограмм листьев табака. Их мелко нарезают, заливают холодной водой и настаивают в течение трех дней.

После этого раствор процеживают и проводят опрыскивание. Манипуляцию стоит повторить через семь дней.

Перекись водорода

Обрабатывать персик от курчавости можно и перекисью водорода. Для этого возьмите 50 мл этого вещества и растворите в пяти литрах воды. После этого можно сразу обрызгивать персик от курчавости листьев.

Отвар тысячелистника

Возьмите 100 г травы и залейте тремя литрами воды. Далее следует прокипятить эту смесь в течение пяти минут и настоять два часа.

Тогда можно обрабатывать персик от кудрявости. Повторить манипуляцию стоит через одну неделю.

Как правильно обработать персик от курчавости

Фунгициды, которые считаются лучшими препаратами от курчавости персика, разводят в строгом соответствии с инструкцией.

Обработки проводят несколько раз с интервалом в две недели, может быть достаточно и одной такой манипуляции. Советуют не использовать одни и те же средства, а чередовать их. Это поможет предотвратить привыкание грибка к действующим веществам и повысит эффективность лечения.

Опрыскивание осуществляют только в сухую и безветренную погоду. Полный штиль — то, что нужно для проведения манипуляции.

Опрыскивать нужно не только само дерево, но и почву вокруг него.

К тому же, обрызгивают химическими препаратами или рано утром, или вечером.

Уход за персиком, чтобы не возникало курчавости

Прежде всего, чтобы избежать поражения персика, нужно проводить профилактические обработки весной — до распускания почек, и осенью — после опадения листьев.

Кроме того, с наступлением осени под деревом убирают: все опавшие листья собирают и сжигают, поскольку они могут быть источником распространения споров в следующем сезоне.

К тому же, наш постоянный эксперт по растениям советует время от времени рыхлить почву вокруг плодового дерева.

— Регулярное рыхление почвы вокруг деревьев и удаление растительных остатков поможет уменьшить количество возбудителя, — говорит Алексей Колесник.

К слову, ранее Факты ICTV писали об обработке персика весной, а именно, когда и как проводить манипуляцию.