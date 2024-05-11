Персики способны повышать гемоглобин и укреплять иммунитет, а еще они полезны для нервной системы и здоровья глаз, а в дополнение к этому имеют низкую калорийность и высокое содержание влаги. Кстати, эти фрукты являются достаточно питательными и быстро утоляют чувство голода.
Однако вырастить персик у себя в саду способны помешать различные болезни. Так, например, плодовые деревья часто страдают от курчавости. Что это такое, чем обработать фруктовую культуру и когда это стоит делать — читайте советы нашего постоянного эксперта по растениям Алексея Колесника в материале Фактов ICTV.
Что такое курчавость персика
Курчавость персика — это грибковое заболевание, которое довольно часто поражает деревья. Оно сначала охватывает молодые листья и стебли.
В случае, если вы вовремя не приняли необходимые меры и не обработали персик от курчавости, то болезнь распространяется по всему дереву. Как следствие, уменьшается его плодоношение и возникает риск гибели дерева.
— Курчавость персика — это грибковое заболевание, которое в основном поражает листья и побеги. Первые листья деревьев деформируются, окрашиваются в бело-зеленый цвет, а затем краснеют, — говорит Алексей Колесник.
Поэтому, если вы увидели деформированный лист с пузырчатыми вздутиями, то знайте — персик поразила курчавость.
Отметим, что грибок часто поражает не только персик, но и другие плодовые деревья, а также ягодные кусты.
Курчавость персика: причины и последствия
Если вы профилактически не обрабатывали персик от курчавости весной и осенью, то его может поразить эта болезнь. Также часто дерево со слабой иммунной системой страдает от данной напасти.
К тому же, споры гриба Taphrina, которые и провоцируют курчавость персика, по словам Алексея Колесника, могут быть и в саженцах.
— Причинами этого заболевания становятся споры гриба Taphrina, что уже есть в купленных саженцах, растительных остатках или попадают туда из других пораженных персиков. Это заболевание может привести к полной гибели дерева, если не проводить обработки, — объясняет наш постоянный эксперт по растениям.
Фактор погоды также способствует возникновению курчавости персика. Поэтому, если были резкие перепады температур или повышенная влажность воздуха, плодовое дерево в зоне риска.
Поскольку такие температурные качели, как правило, характерны для весны, то в этот период стоит периодически осматривать листья дерева на предмет их деформации.
Как лечить персик от курчавости
Превентивной мерой от курчавости персика будет правильная высадка плодового дерева на садовом участке — ему подойдет только открытое солнечное место, вдали от других культур. Также выбирайте устойчивые к этой болезни сорта.
Кроме того, Алексей Колесник советует уничтожить поврежденные части персика — это поможет уменьшить количество спор и мицелия возбудителя болезни.
— Уничтожение пораженных частей растений поможет уменьшить количество спор и мицелия возбудителя болезни, а использование устойчивых сортов значительно усложнит инфицирование ваших деревьев, — добавляет наш постоянный эксперт по растениям.
Курчавость персика: чем обработать
Лучшими препаратами от курчавости персика уже традиционно считают средства на основе меди. Это Чемпион, Медян Экстра с. SumiAgro. Также обрызгивают персик от курчавости листьев и препаратами Хорус или Скор. Это все современные фунгициды.
— При распускании первых листьев, или при первых проявлениях болезни необходимо провести опрыскивание препаратами Хорус или Скор, — рассказывает Алексей Колесник.
Курчавость персика: народные методы
С курчавостью персика борются и с помощью народных средств, хотя эксперты и не советуют экспериментировать с этим, поскольку распространяется болезнь достаточно быстро, а такие методы могут не сработать – тогда драгоценное время будет упущено.
Однако если все же хотите попробовать, то сделайте раствор табака или примените перекись водорода, отвар тысячелистника от курчавости персика. Их считают лучшими народными средствами.
- Раствор табака
Чтобы сделать раствор и им обрызгивать персик от курчавости листьев, понадобится один килограмм листьев табака. Их мелко нарезают, заливают холодной водой и настаивают в течение трех дней.
После этого раствор процеживают и проводят опрыскивание. Манипуляцию стоит повторить через семь дней.
- Перекись водорода
Обрабатывать персик от курчавости можно и перекисью водорода. Для этого возьмите 50 мл этого вещества и растворите в пяти литрах воды. После этого можно сразу обрызгивать персик от курчавости листьев.
- Отвар тысячелистника
Возьмите 100 г травы и залейте тремя литрами воды. Далее следует прокипятить эту смесь в течение пяти минут и настоять два часа.
Тогда можно обрабатывать персик от кудрявости. Повторить манипуляцию стоит через одну неделю.
Как правильно обработать персик от курчавости
Фунгициды, которые считаются лучшими препаратами от курчавости персика, разводят в строгом соответствии с инструкцией.
Обработки проводят несколько раз с интервалом в две недели, может быть достаточно и одной такой манипуляции. Советуют не использовать одни и те же средства, а чередовать их. Это поможет предотвратить привыкание грибка к действующим веществам и повысит эффективность лечения.
Опрыскивание осуществляют только в сухую и безветренную погоду. Полный штиль — то, что нужно для проведения манипуляции.
Опрыскивать нужно не только само дерево, но и почву вокруг него.
К тому же, обрызгивают химическими препаратами или рано утром, или вечером.
Уход за персиком, чтобы не возникало курчавости
Прежде всего, чтобы избежать поражения персика, нужно проводить профилактические обработки весной — до распускания почек, и осенью — после опадения листьев.
Кроме того, с наступлением осени под деревом убирают: все опавшие листья собирают и сжигают, поскольку они могут быть источником распространения споров в следующем сезоне.
К тому же, наш постоянный эксперт по растениям советует время от времени рыхлить почву вокруг плодового дерева.
— Регулярное рыхление почвы вокруг деревьев и удаление растительных остатков поможет уменьшить количество возбудителя, — говорит Алексей Колесник.
К слову, ранее Факты ICTV писали об обработке персика весной, а именно, когда и как проводить манипуляцию.