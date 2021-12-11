Суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом котлети по-київськи.

– Одну з найвідоміших українських страв я бачив ще за часів свого дитинства в ресторанах, і готував сам на початку навчання, – зазначив ресторатор.

Володимир додав, що у приготуванні використовував цільне куряче філе, хоча зазвичай готують з філе з кісточкою від крила. Шматочки шеф-кухар робив маленькими — так котлета швидше просмажується і готується.

Інгредієнти для котлети по-київськи:

Куряче філе – 2 шт. або 60-80 г;

Вершкове масло – 15 г;

Зелень – 2 г;

Панірувальні сухарі;

Яйця для панірування – 2 шт.;

Борошно;

Олія для фритюру.

Спосіб приготування котлети по-київськи:

1. Дрібно подрібнити сухарі для тонкого шару панірування;

2. Відокремити мале філе та видалити прожилки, зрізати плоскі частини;

3. Подрібнити зелень, розрізати вершкове масло на частини та обваляти в кропі. Готові шматочки відправити до морозилки.

4. Розділити філе за вагою та відбити, щоб воно стало ніжнішим і тоншим – у такому вигляді його зручніше згортати.

5. Поверх відбитого філе покласти заморожену олію із зеленню та згорнути в рулет. Усі котлети потрібно загорнути в один бік – тримаючи руки човником.

6. Відправити котлети в морозилку – вони мають охолонути.

7. Змішати два яйця з двома столовими ложками води та ретельно збити вилкою;

8. Підморожені котлети обваляти в борошні, потім в яйцях, сухарях, знову в яйцях і знову в сухарях.

9. Відправити котлети у фритюр до рум’яного відтінку за температури 180 градусів Цельсія.

10. Досмажити котлети в духовці, поки на поверхні не з’являться бульбашки олії.

11. Подати готову котлету на пюре із зеленого горошку.

Цей рецепт котлети по-київськи досить простий, і кожен охочий зможе оцінити смак легендарної страви столиці.

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