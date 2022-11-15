Восени городній сезон не закінчується, адже осінь — це не тільки про збір урожаю, а й час висадки різноманітних культур. Наприклад, часнику та цибулі. Коли і як садити часник на зиму — дивіться на Фактах ICTV.

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Висаджуємо часник у правильний час Найважливіше, що потрібно знати про правильне садіння озимого часнику — це час. Все залежить від кліматичної зони. Отже: на Півночі часник висаджують на початку жовтня;

на Півдні — в середині другого місяця осені;

важливо, аби ви встигли посадити озиму за 25-30 днів до сильних заморозків.

Виберіть часник та місце для садіння Для того, щоб часник був смачним і великим, не потрібно висаджувати на зиму дрібні зубчики часнику. Вони повинні бути без пошкоджень та уражень шкідниками. Також необхідно дотримуватися правил місця посадки: місце для садіння часнику має бути рівне і сонячне;

ґрунт легкий, без забитих грудок;

на одному місці більше трьох років часник висаджувати не можна, як і не варто висаджувати озиму після цибулі;

краще посадити його біля капусти, огірків, суниць, коренеплодів, помідорів, салату;

перед тим, як садити часник, його треба перебрати.

Садимо часник Насамперед відібраний часник продезінфікуйте. Для цього помістіть головки у розчин мідного купоросу на пів години; Садіть озиму зубчиками; Для того, щоби він просох, загорніть у суху тканину та поставте в тепле місце; Часник садять тільки в хорошу погоду. На вулиці повинно бути сухо та світло; Візьміть по зубчику часнику і вставляйте у ямки.

Дотримуємось відстані важливо, що відстань між ямками має бути не менше 15 см одна від одної;

після посадки часник необхідно засипати землею;

зверху мульчуйте часник шаром сухого торфу або тирси, змішаної із землею;

товщина такого шару — не менше 2 см.