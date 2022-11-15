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Коли і як садити часник на зиму: покрокова інструкція

15 Листопада 2022, 19:07 Анна Голішевська

Восени городній сезон не закінчується, адже осінь — це не тільки про збір урожаю, а й час висадки різноманітних культур. Наприклад, часнику та цибулі. Коли і як садити часник на зиму — дивіться на Фактах ICTV.

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Висаджуємо часник у правильний час

Найважливіше, що потрібно знати про правильне садіння озимого часнику — це час. Все залежить від кліматичної зони. Отже:

  • на Півночі часник висаджують на початку жовтня;
  • на Півдні — в середині другого місяця осені;
  • важливо, аби ви встигли посадити озиму за 25-30 днів до сильних заморозків.  

Виберіть часник та місце для садіння

Для того, щоб часник був смачним і великим, не потрібно висаджувати на зиму дрібні зубчики часнику. Вони повинні бути без пошкоджень та уражень шкідниками. Також необхідно дотримуватися правил місця посадки:

  • місце для садіння часнику має бути рівне і сонячне;
  • ґрунт легкий, без забитих грудок;
  • на одному місці більше трьох років часник висаджувати не можна, як і не варто висаджувати озиму після цибулі;
  • краще посадити його біля капусти, огірків, суниць, коренеплодів, помідорів, салату;
  • перед тим, як садити часник, його треба перебрати. 

Садимо часник

  1. Насамперед відібраний часник продезінфікуйте. Для цього помістіть головки у розчин мідного купоросу на пів години;
  2. Садіть озиму зубчиками;
  3. Для того, щоби він просох, загорніть у суху тканину та поставте в тепле місце;
  4. Часник садять тільки в хорошу погоду. На вулиці повинно бути сухо та світло;
  5. Візьміть по зубчику часнику і вставляйте у ямки. 

Дотримуємось відстані

  • важливо, що відстань між ямками має бути не менше 15 см одна від одної;
  • після посадки часник необхідно засипати землею;
  • зверху мульчуйте часник шаром сухого торфу або тирси, змішаної із землею;
  • товщина такого шару — не менше 2 см.

Догляд після висадки

  • після приходу перших сильних холодів грядки необхідно покрити сухим листям;
  • якщо ґрунт зволожився завдяки талому снігу, то після висаджування часнику поливати грядку не потрібно;
  • але якщо ґрунт сухий, то грядку необхідно рясно полити;
  • перші сходи часнику з'являються за температури 4 градуси.

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