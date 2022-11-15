Восени городній сезон не закінчується, адже осінь — це не тільки про збір урожаю, а й час висадки різноманітних культур. Наприклад, часнику та цибулі. Коли і як садити часник на зиму — дивіться на Фактах ICTV.
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Висаджуємо часник у правильний час
Найважливіше, що потрібно знати про правильне садіння озимого часнику — це час. Все залежить від кліматичної зони. Отже:
- на Півночі часник висаджують на початку жовтня;
- на Півдні — в середині другого місяця осені;
- важливо, аби ви встигли посадити озиму за 25-30 днів до сильних заморозків.
Виберіть часник та місце для садіння
Для того, щоб часник був смачним і великим, не потрібно висаджувати на зиму дрібні зубчики часнику. Вони повинні бути без пошкоджень та уражень шкідниками. Також необхідно дотримуватися правил місця посадки:
- місце для садіння часнику має бути рівне і сонячне;
- ґрунт легкий, без забитих грудок;
- на одному місці більше трьох років часник висаджувати не можна, як і не варто висаджувати озиму після цибулі;
- краще посадити його біля капусти, огірків, суниць, коренеплодів, помідорів, салату;
- перед тим, як садити часник, його треба перебрати.
Садимо часник
- Насамперед відібраний часник продезінфікуйте. Для цього помістіть головки у розчин мідного купоросу на пів години;
- Садіть озиму зубчиками;
- Для того, щоби він просох, загорніть у суху тканину та поставте в тепле місце;
- Часник садять тільки в хорошу погоду. На вулиці повинно бути сухо та світло;
- Візьміть по зубчику часнику і вставляйте у ямки.
Дотримуємось відстані
- важливо, що відстань між ямками має бути не менше 15 см одна від одної;
- після посадки часник необхідно засипати землею;
- зверху мульчуйте часник шаром сухого торфу або тирси, змішаної із землею;
- товщина такого шару — не менше 2 см.
Догляд після висадки
- після приходу перших сильних холодів грядки необхідно покрити сухим листям;
- якщо ґрунт зволожився завдяки талому снігу, то після висаджування часнику поливати грядку не потрібно;
- але якщо ґрунт сухий, то грядку необхідно рясно полити;
- перші сходи часнику з'являються за температури 4 градуси.