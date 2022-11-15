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Когда и как сажать чеснок на зиму: пошаговая инструкция

15 ноября 2022, 19:07 Анна Голишевская

Осенью огородный сезон не заканчивается, ведь эта пора года не только о сборе урожая, но и времени высадки разнообразных культур. К примеру, чеснока и лука. Когда и как сажать чеснок на зиму — смотрите на Фактах ICTV.

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Высаживаем чеснок в правильное время

Самое важное, что нужно знать о правильной посадке озимого чеснока – это время. Все зависит от климатической зоны. Итак:

  • на Севере чеснок высаживают в начале октября;
  • на Юге — в середине второго месяца осени;
  • важно, чтобы вы успели посадить озиму за 25-30 дней до сильных заморозков.

Выберите чеснок и место для посадки

Для того, чтобы чеснок был вкусным и большим, не нужно высаживать на зиму мелкие зубчики чеснока. Они должны быть без повреждений и поражений вредителями. Также необходимо соблюдать правила места посадки:

  • место для посадки чеснока должно быть ровное и солнечное;
  • почва легкая, без забитых комков;
  • на одном месте более трех лет подряд чеснок высаживать нельзя, как и не следует высаживать озимую после лука;
  • лучше посадить его у капусты, огурцов, земляники, корнеплодов, помидоров, салата;
  • перед тем, как сажать чеснок, его нужно перебрать.

Садим чеснок

  1. В первую очередь отобранный чеснок продезинфицируйте. Для этого поместите головки в раствор медного купороса на полчаса;
  2. Сажайте озимую зубчиками;
  3. Для того, чтобы он просох, заверните в сухую ткань и поставьте в теплое место;
  4. Чеснок сажают только в хорошую погоду. На улице должно быть сухо и светло;
  5. Возьмите по зубчику чеснока и вставляйте в ямки.

Соблюдаем расстояние

  • важно, что расстояние между ямками должно быть не менее 15 см друг от друга;
  • после посадки чеснок необходимо засыпать землей;
  • сверху мульчуйте чеснок слоем сухого торфа или опилок, смешанных с землей;
  • толщина такого слоя — не менее 2 см.

Уход после высадки

  • после прихода первых сильных холодов грядки необходимо покрыть сухими листьями;
  • если почва увлажнилась благодаря талому снегу, то после высадки чеснока поливать грядку не нужно;
  • но если почва сухая, то грядку необходимо обильно полить;
  • первые всходы чеснока появляются при температуре 4 градуса.

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