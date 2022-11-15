Осенью огородный сезон не заканчивается, ведь эта пора года не только о сборе урожая, но и времени высадки разнообразных культур. К примеру, чеснока и лука. Когда и как сажать чеснок на зиму — смотрите на Фактах ICTV.

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Высаживаем чеснок в правильное время Самое важное, что нужно знать о правильной посадке озимого чеснока – это время. Все зависит от климатической зоны. Итак: на Севере чеснок высаживают в начале октября;

на Юге — в середине второго месяца осени;

важно, чтобы вы успели посадить озиму за 25-30 дней до сильных заморозков.

Выберите чеснок и место для посадки Для того, чтобы чеснок был вкусным и большим, не нужно высаживать на зиму мелкие зубчики чеснока. Они должны быть без повреждений и поражений вредителями. Также необходимо соблюдать правила места посадки: место для посадки чеснока должно быть ровное и солнечное;

почва легкая, без забитых комков;

на одном месте более трех лет подряд чеснок высаживать нельзя, как и не следует высаживать озимую после лука;

лучше посадить его у капусты, огурцов, земляники, корнеплодов, помидоров, салата;

перед тем, как сажать чеснок, его нужно перебрать.

Садим чеснок В первую очередь отобранный чеснок продезинфицируйте. Для этого поместите головки в раствор медного купороса на полчаса; Сажайте озимую зубчиками; Для того, чтобы он просох, заверните в сухую ткань и поставьте в теплое место; Чеснок сажают только в хорошую погоду. На улице должно быть сухо и светло; Возьмите по зубчику чеснока и вставляйте в ямки.

Соблюдаем расстояние важно, что расстояние между ямками должно быть не менее 15 см друг от друга;

после посадки чеснок необходимо засыпать землей;

сверху мульчуйте чеснок слоем сухого торфа или опилок, смешанных с землей;

толщина такого слоя — не менее 2 см.