Осенью огородный сезон не заканчивается, ведь эта пора года не только о сборе урожая, но и времени высадки разнообразных культур. К примеру, чеснока и лука. Когда и как сажать чеснок на зиму — смотрите на Фактах ICTV.
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Высаживаем чеснок в правильное время
Самое важное, что нужно знать о правильной посадке озимого чеснока – это время. Все зависит от климатической зоны. Итак:
- на Севере чеснок высаживают в начале октября;
- на Юге — в середине второго месяца осени;
- важно, чтобы вы успели посадить озиму за 25-30 дней до сильных заморозков.
Выберите чеснок и место для посадки
Для того, чтобы чеснок был вкусным и большим, не нужно высаживать на зиму мелкие зубчики чеснока. Они должны быть без повреждений и поражений вредителями. Также необходимо соблюдать правила места посадки:
- место для посадки чеснока должно быть ровное и солнечное;
- почва легкая, без забитых комков;
- на одном месте более трех лет подряд чеснок высаживать нельзя, как и не следует высаживать озимую после лука;
- лучше посадить его у капусты, огурцов, земляники, корнеплодов, помидоров, салата;
- перед тем, как сажать чеснок, его нужно перебрать.
Садим чеснок
- В первую очередь отобранный чеснок продезинфицируйте. Для этого поместите головки в раствор медного купороса на полчаса;
- Сажайте озимую зубчиками;
- Для того, чтобы он просох, заверните в сухую ткань и поставьте в теплое место;
- Чеснок сажают только в хорошую погоду. На улице должно быть сухо и светло;
- Возьмите по зубчику чеснока и вставляйте в ямки.
Соблюдаем расстояние
- важно, что расстояние между ямками должно быть не менее 15 см друг от друга;
- после посадки чеснок необходимо засыпать землей;
- сверху мульчуйте чеснок слоем сухого торфа или опилок, смешанных с землей;
- толщина такого слоя — не менее 2 см.
Уход после высадки
- после прихода первых сильных холодов грядки необходимо покрыть сухими листьями;
- если почва увлажнилась благодаря талому снегу, то после высадки чеснока поливать грядку не нужно;
- но если почва сухая, то грядку необходимо обильно полить;
- первые всходы чеснока появляются при температуре 4 градуса.