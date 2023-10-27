Розбите дзеркало у багатьох із нас асоціюється із чимось поганим. Вважається, що це до нещастя або невдачі, і ці прикмети переходять із покоління в покоління. Гіршим за розбитий аксесуар може бути тільки погляд у розбите дзеркало – саме час з’ясувати, чому в жодному разі не варто так робити.

Чому не можна дивитися в розбите дзеркало

Не секрет, що дзеркало вважається порталом в інший світ – це вікно у світ духів або привидів, тож розбитий аксесуар дасть можливість темним силам проникнути в наш світ і накликати біду.

Наші предки вірили, що дзеркало також є хранителем душі людини. У відображенні є не тільки наше фізичне тіло. Розбити “душу” – це опинитися вразливим перед хворобами та прокльонами.

Зараз дивляться

Розбите дзеркало – провісник невдач. Вважається, що наступні сім років не щаститиме.

Тим, хто не фанат забобонів – не можна дивитися в розбите дзеркало з цілком логічних причин. Уламки дзеркала можуть бути гострими й небезпечними – краще відразу викинути несправний аксесуар, а шматки скла обережно підмести й загорнути в ганчірку перед викиданням у смітник.

Якщо ви вже подивилися в розбите дзеркало – не думайте про побачене. Так на вас буде менший вплив. Проведіть ритуал очищення за допомогою молитви або медитації, та якомога швидше викиньте дзеркало.