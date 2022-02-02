Друзі та друга половинка є невід’ємною частиною життя людини. Звичайно, самотність теж може бути усвідомленим вибором, але не всім вона припадає до душі. Іноді нам хочеться нових знайомств. Тоді й постає питання: де знайомитись із новими людьми? Факти ICTV підібрали кілька ідей.

Як і де знайомитися з людьми: поради

Нове хобі

Зазвичай ми знаходимо друзів, схожих з нами захопленнями. Це означає, що настав час зайнятися тим, що вам подобається, а також знайти нове хобі! На групових заняттях (чи то танці, уроки малювання, різні майстер-класи) можна знайти багато нових знайомств.

Сюди ж можна віднести похід до тренажерного залу та інших спортивних занять (йога, аеробіка). Хто знає, можливо, вам вдасться знайти друзів і другу половинку не тільки серед інших спортсменів, але навіть серед тренерів.

Робота

Де знайомитись з людьми, якщо не на роботі? Подумайте, чи з усіма колегами ви знайомі? Можливо, вам варто зайти до іншого відділу та поспілкуватися з його працівниками. Не соромтеся ходити на корпоративи та вливатися у бесіду.

Якщо ви хотіли влаштуватись на нову роботу, але ніяк не наважувалися, то тепер у вас є стимул: нова робота – більше нових знайомств!

Соцмережі

В інтернеті є безліч тематичних груп, в яких можна почати діалог з цікавими людьми. Крім того, у соціальних мережах є спеціальні міські групи для тих, хто шукає своє кохання чи друзів. Чому б не спробувати? Головне правило: з обережністю ставитися до своєї особистої інформації та не розкривати її одразу ж неперевіреним людям.

Вечірки

Куди ж без старих-добрих вечірок! Не відмовляйтеся від тусовок, які організовують ваші знайомі – тоді й вам буде спокійніше з відомими вам людьми в компанії, і про людину, що сподобалася, можна буде у них розпитати краще.

Якщо вас не бентежить те, що оточуватимуть вас тільки незнайомі люди, тоді ви зобов’язані відвідати тематичні вечірки або присвячені якійсь події: інформацію про такі ви можете дізнатися на міській афіші або сайтах міста.

Черги

Не лише бабусі можуть точити ляси у чергах! Поки ви, наприклад, очікуєте на прийом у лікаря, чому б не почати з кимось розмову?

Для початку можна запитати щось, пов’язане з обставинами: чи довго сидите у черзі? Чи кваліфікований лікар? Після цього все у ваших руках, поступово продовжуйте діалог і стежте за реакцією співрозмовника.

У парку (гуляючи з дітьми)

Якщо у вас є маленька дитина, то нових друзів можна знайти, навіть гуляючи у парку з коляскою! Молодим батькам завжди знайдеться, що обговорити.

Якщо ж ваша дитина трохи старша – познайомтеся з батьками її однокласників або одногрупників у дитячому садку, почніть активне спілкування в батьківських чатах цих закладів.

Мобільні додатки

На просторах інтернету багато різних додатків, в яких можна знайти і друга, і другу половинку. Вам залишається їх встановити, заповнити профіль і йти вперед назустріч своєму коханню.