Друзья и вторая половинка являются неотъемлемой частью жизни человека. Конечно, одиночество тоже может быть осознанным выбором, но не всем оно приходится по душе. Иногда нам хочется новых знакомств. Тогда и возникает вопрос: где знакомиться с новыми людьми? Факты ICTV подобрали несколько идей.

Как и где знакомиться с людьми: советы

Новое хобби

Обычно мы находим друзей, схожих с нами интересами и увлечениями. Это значит, что пришло время заняться тем, что вам нравится, а также найти новое хобби! На групповых занятиях (будь то танцы, уроки рисования, различные мастер-классы) можно обрести много новых знакомств.

Сюда же можно отнести поход в тренажерный зал и другие спортивные занятия (йога, аэробика). Кто знает, возможно, вам удастся найти друзей и вторую половинку не только среди остальных занимающихся, но и даже среди тренеров.

Работа

Где знакомиться с людьми, если не на работе? Подумайте, со всеми ли коллегами вы знакомы? Возможно, вам стоит зайти в другой отдел и пообщаться с его работниками. Не стесняйтесь ходить на корпоративы и вливаться в беседу.

Если вы хотели устроиться на новую работу, но никак не решались, то теперь у вас есть стимул: новая работа — больше новых знакомств!

Соцсети

В интернете есть множество групп по увлечениям, в которых можно начать диалог с интересными людьми. Кроме того, в социальных сетях есть специальные городские группы для тех, кто ищет свою любовь или друзей. Почему бы не попробовать? Главное правило: с осторожностью относиться к своей личной информации и не раскрывать ее сразу же непроверенным людям.

Вечеринки

Куда же без старых-добрых вечеринок! Не отказывайтесь от тусовок, которые организовывают ваши знакомые — тогда и вам будет спокойнее с известными вам людьми в компании, и про понравившегося человека можно будет у них расспросить получше.

Если вас не смущает то, что окружать вас будут только незнакомые люди, тогда вы обязаны посетить тематические вечеринки или приуроченные к какому-нибудь событию: информацию о таких вы можете узнать на городской афише или сайтах города.

Очереди

Не только бабушки могут болтать в очередях! Пока вы, например, ожидаете приема у врача, почему бы не начать с кем-то беседу?

Для начала можно спросить что-то, связанное с обстоятельствами: долго ли сидите в очереди? Хороший ли врач? После этого все в ваших руках, постепенно продолжайте диалог и смотрите за реакцией собеседника.

В парке (гуляя с детьми)

Если у вас есть маленький ребенок, то новых друзей можно найти, даже гуляя в парке с коляской! Молодым родителям всегда найдется, что обсудить.

Если же ребенок постарше — познакомьтесь с родителями его одноклассников или одногруппников в детском саду, начните активное общение в родительских чатах этих учреждений.

Мобильные приложения

На просторах интернета полно разных приложений, в которых можно найти и друга, и вторую половинку. Вам остается их установить, заполнить профиль и идти вперед навстречу своей любви.