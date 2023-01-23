Часто бувають випадки, коли на улюбленому одязі з’являються плями від рослинної олії. Саме тому на кухню краще ходити в халаті або користуватися фартухом. Якщо плями вже з’явилися на одязі, потрібно докласти зовсім трохи зусиль, аби вони зникли. Чим вивести олію з одягу – читайте в матеріалі.
Що робити в першу чергу, якщо з’явилися плями від олії
Багато людей в першу чергу присипають пляму сіллю або капають лимонний сік. Однак перед пранням краще не закріплювати бруд різними присипками.
Всі ці інгредієнти тільки підкреслять наявність забруднення. Тому в першу чергу краще промокнути пляму паперовою серветкою, рушником або хусткою. Не потрібно забирати жир за допомогою синтетичних тканин. Крім того, річ можна змочити холодною водою (навколо плями).
Чим вивести олію з одягу та як правильно його прати
Важливо розуміти, що яскравий пуховик, дорогу сукню або дублянку краще одразу здати у хімчистку. Так ви зможете врятувати річ, і не картати себе, якщо щось неправильно зробите.
Однак різноманітні джинси, светри та футболки можна прати та видаляти плями вдома. Якщо пляма доволі сильна і велика, можна взяти засіб для миття посуду, залити ним пляму та почекати 20 хв. Після цього річ необхідно випрати у пральній машині у звичайний спосіб.
Чим вивести олію з білого одягу
Найшвидший спосіб – використувувати відбілювач. У ньому футболку або іншу річ гардеробу потрібно замочити на 10 хв. Злити рідину з тазика і знову замочити, але вже – у холодній воді. Після цього одяг необхідно випрати у пральній машині.
Швидкі способи видалення олії з одягу
- Найоптимальнішим засобом може бути плямовивідник. Для цього потрібно обробити пляму та відправити одяг у пральну машинку. При цьому не важливо, яка олія крапнула на річ: соняшникова, оливкова чи обліпихова.
- Крейда. Для цього методу потрібно потовкти крейду в порошок та присипати нею забруднене місце. Залишіть засіб на кілька годин та поперіть одяг у пралці або вручну з використанням господарського мила.
Як видалити машинну олію
Якщо ви хочете раз і назавжди позбутися плями від машинної олії, необхідно діяти дуже швидко. Використовуйте спосіб видалення миючим засобом для посуду або господарське мило. Якщо на одязі ви помітили стару моторну олію, то необхідно замочити брудне місце бензином на 30 хв. Потріть місце щіткою та виперіть вручну, з використанням господарського мила.