Що робити в першу чергу, якщо з’явилися плями від олії

Багато людей в першу чергу присипають пляму сіллю або капають лимонний сік. Однак перед пранням краще не закріплювати бруд різними присипками.

Всі ці інгредієнти тільки підкреслять наявність забруднення. Тому в першу чергу краще промокнути пляму паперовою серветкою, рушником або хусткою. Не потрібно забирати жир за допомогою синтетичних тканин. Крім того, річ можна змочити холодною водою (навколо плями).