Что делать в первую очередь, если появились пятна от растительного масла

Многие в первую очередь присыпают пятно солью или капают лимонный сок. Однако перед стиркой лучше не закреплять грязь разными присыпками.

Все эти ингредиенты только подчеркнут наличие загрязнения. Поэтому в первую очередь лучше промокнуть пятно бумажной салфеткой, полотенцем или платком. Не нужно убирать жир с помощью синтетических тканей. Кроме того, вещь можно смочить холодной водой (вокруг пятна).