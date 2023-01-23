Часто бывают случаи, когда на любимой одежде появляются пятна от растительного масла. Именно поэтому на кухню лучше ходить в халате или пользоваться фартуком. Если пятна уже появились на одежде, нужно приложить совсем немного усилий, чтобы они исчезли. Чем вывести масло с одежды – читайте в материале.
Что делать в первую очередь, если появились пятна от растительного масла
Многие в первую очередь присыпают пятно солью или капают лимонный сок. Однако перед стиркой лучше не закреплять грязь разными присыпками.
Все эти ингредиенты только подчеркнут наличие загрязнения. Поэтому в первую очередь лучше промокнуть пятно бумажной салфеткой, полотенцем или платком. Не нужно убирать жир с помощью синтетических тканей. Кроме того, вещь можно смочить холодной водой (вокруг пятна).
Чем вывести масло с одежды и как правильно ее стирать
- Важно понимать, что яркий пуховик, дорогое платье или дубленку лучше сразу сдать в химчистку. Так вы сможете спасти вещь, и не корить себя, если что-то неправильно сделаете. Однако разнообразные джинсы, свитера и футболки можно стирать и удалять пятна дома.
- Если пятно достаточно сильное и большое, можно взять средство для мытья посуды, залить им пятно и подождать 20 мин. После этого вещь необходимо постирать в стиральной машине обычным способом.
Чем вывести масло с белой одежды
Самый быстрый способ – использовать отбеливатель. В нем футболку или другую вещь гардероба нужно замочить на 10 мин. Слить жидкость из тазика и снова замочить, но уже – в холодной воде. После этого одежду необходимо постирать в стиральной машине.
Быстрые способы удаления масла с одежды
- Самым оптимальным средством может быть пятновыводитель. Для этого нужно обработать пятно и отправить его в стиральную машину. При этом не важно, какое масло капнуло на вещь: подсолнечное, оливковое или облепиховое.
- Мел. Для этого метода нужно растолочь мел в порошок и присыпать им загрязненное место. Оставьте средство на несколько часов и стирайте одежду в стиралке или вручную с использованием хозяйственного мыла.
Как удалить машинное масло
Если вы хотите раз и навсегда избавиться от пятна от машинного масла, необходимо действовать очень быстро. Используйте способ удаления моющего средства для посуды или хозяйственного мыла. Если на одежде вы заметили старое масло, то необходимо замочить грязное место бензином на 30 мин. Потрите место щеткой и постирайте вручную с использованием хозяйственного мыла.