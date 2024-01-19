Насправді багато сучасних кондиціонерів можна використовувати і взимку. За яких умов це можна робити і які моделі пристосовані для зимової роботи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна вмикати кондиціонер взимку – які умови

Системи кондиціонування старого зразка мають суворі температурні ліміти – вони здатні працювати лише на охолодження. Однак сучасні спліт-системи можуть не тільки охолоджувати, а й обігрівати приміщення.

Практично всі недорогі спліт-системи можуть нормально працювати за вуличної температури не нижче -5 °С. Але на сьогодні є й такі, які здатні безпечно працювати навіть суворою зимою аж до -20 °C. Йдеться про кондиціонери, оснащені інверторними компресорами з автоматичним регулюванням.

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Чи можна вмикати кондиціонер за мінусової температури

Щоб користуватися кондиціонером взимку, краще вибирати інверторні моделі. Вони пристосовані для стабільної роботи за таких температур:

обігрів – від -20 °C до +15 °C;

охолодження – від +18 °C до +45 °C.

Звичайні моделі використовувати в зимовий час не рекомендується, оскільки їхня робота може виявитися недовговічною. Системи кондиціонування типу “старт-стоп” допускається використовувати за таких температур:

обігрів – від -5 °C до +25 °C;

охолодження – від +18 °C до +25 °C.

Які кондиціонери можна вмикати взимку

Інверторні моделі за морозів працюють без перебоїв завдяки тому, що вони можуть плавно регулювати потужність компресора. Наразі популярні виробники випускають низку апаратів з інверторним керуванням як компресора, так і вентилятора, що дає їм змогу працювати аж до -35 °C.

Також продаються недорогі моделі для обігріву приміщень взимку, в яких використана технологія часткового інвертора. Це дає змогу таким агрегатам обігрівати приміщення за температури до -15 °C.

Сучасні моделі здатні працювати на обігрів у таких температурних діапазонах:

від +5 °С до -5 °С – звичайні побутові системи неінверторного типу;

від -10 °С до -15 °С – інверторні моделі середнього і вищого класу;

від -20 °С до -30 °С – спеціалізовані інверторні спліт-системи для обігріву взимку.

Відповідно, експлуатація кондиціонера взимку цілком можлива. Головне, переконатися, чи призначена ваша система для роботи за мінусових температур. З’ясувати, за яких умов можна використовувати кондиціонер, можна, прочитавши інструкцію з експлуатації до нього.