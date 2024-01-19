На самом деле многие современные кондиционеры можно использовать и зимой. При каких условиях это можно делать и какие модели приспособлены для зимней работы, читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли включать кондиционер зимой – какие условия

Системы кондиционирования старого образца имеют строгие температурные лимиты – они способны работать исключительно на охлаждение. Однако современные сплит-систем могут не только охлаждать, но и обогревать помещения.

Практически все недорогие сплит-системы могут нормально работать при уличной температуре не ниже -5 °С. Но на сегодня есть и такие, которые способны безопасно работать даже суровой зимой вплоть до -20 °C. Речь идет о кондиционерах, оснащенных инверторными компрессорами с автоматической регулировкой.

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Чтобы пользоваться кондиционером зимой, лучше выбирать инверторные модели. Они приспособлены для стабильной работы при таких температурах:

обогрев – от -20 °C до +15 °C;

охлаждение – от +18 °C до +45 °C.

Обычные модели использовать в зимнее время не рекомендуется, так как их работа может оказаться недолговечной. Системы кондиционирования типа “старт-стоп” допускается использовать при таких температурах:

обогрев – от -5 °C до +25 °C;

охлаждение – от +18 °C до +25 °C.

Какие кондиционеры можно включать зимой

Инверторные модели при морозах работают без перебоев благодаря тому, что они могут плавно регулировать мощность компрессора. В настоящий момент популярные производители выпускают целый ряд аппаратов с инверторным управлением как компрессора, так и вентилятора, что позволяет им работать вплоть до -35 °C.

Также продаются недорогие модели для обогрева помещений зимой, в которых использована технология частичного инвертора. Это позволяет таким агрегатам обогревать помещение при температуре до -15 °C.

Современные модели способны работать на обогрев в таких температурных диапазонах:

от+5 °С до -5 °С – обычные бытовые системы неинверторного типа;

от -10 °С до -15 °С – инверторные модели среднего и высшего класса;

от -20 °С до -30 °С – специализированные инверторные сплит-системы для обогрева зимой.

Таким образом, эксплуатация кондиционера зимой вполне возможна. Главное, убедиться, предназначена ли ваша система для работы при отрицательных температурах. Выяснить, при каких условиях можно использовать кондиционер, можно, прочитав инструкцию по эксплуатации к нему.