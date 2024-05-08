Люди споконвіку створювали прикмети та забобони, повʼязані з різними явищами та ситуаціями. Не дивно, що такому особливому періоду в житті жінки, як вагітність, теж присвячувалося багато уваги.

Ви точно чули прикмети, що вагітним не можна стригти волосся, вʼязати або лаятися. Факти ICTV дослідили ще один забобон та розібралися, чи можна вагітним на кладовище.

Чому вагітним не можна ходити на кладовище – народні прикмети

Існують різні повірʼя, згідно з якими, жінці при надії варто оминати цвинтар. Вважається, що похід майбутньої мами на кладовище загрожує смертю дитині, або ж малюк може народитися з поганим характером чи постійно плакати.

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Можливо, у такий спосіб в народі хотіли вберегти душевний стан вагітних, тому і вигадували різне, щоби вберегти від суму та інших негативних емоцій.

Чому вагітним не можна ходити на похорон

Люди вірили, що на похованні до дитини в утробі може “причепитися” душа померлого, тому вагітним жінкам категорично не рекомендували відвідувати цвинтар.

Якщо відкинути містику та звернутися до думки церкви та психологів, стає ясно, що прямих заборон на відвідування кладовищ чи цвинтаря вагітними немає. Проте є логічне та раціональне пояснення того, чому цього варто уникати.

Під час вагітності гормональний фон жінки змінюється, вона може стати чутливішою та сприйнятливішою. Тож сум, стрес та інші негативні емоції, що можуть виникнути на цвинтарі, точно не принесуть нічого доброго ні самій майбутній мамі, ні її дитині. Сильне потрясіння може навіть призвести до викидня, тому дійсно слід берегти себе та маля.

Якщо ж є необхідність відвідати могили рідних, треба налаштуватися на те, що це просто місце їхнього останнього прихистку, зосередитися на приємних спогадах про них та точно уникати відвідин у поминальні дні, коли на кладовище приходить багато людей, щоби не схопити якийсь вірус.