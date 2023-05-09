В стремлении вырастить красивые и здоровые комнатные цветы, владельцы прибегают к множеству народных способов удобрения. Одни из них абсурдны и даже губительны для растений, а другие – заслуживают существования. Но можно ли поливать цветы чаем и как это правильно делать – читайте в материале.
Можно ли поливать цветы чаем
Флорист Анна Бережнюк отмечает, что чайная заварка – это хорошее удобрение для цветов. Ее можно вносить прямо в грунт под перекапывание ранней весной или в начале июня. Можно сделать настой, соединив чай с водой в пропорции 1:5.
Однако выливать горячую заварку из чашки на грунт не стоит! Часто такие эксперименты дают не очень хороший результат: на цветах появляется плесень и мошка.
Если вы решили подойти к вопросу правильно, вполне достаточно добавлять один стакан высушенной использованной заварки на ведро земли. Это служит слабым удобрением.
Применяют чай и при посадке комнатных цветов. Для этого на дно горшка укладывают дренаж, на него – слой использованной заварки, затем – землю. Пока растение распустит корни до чайного слоя, заварка перегниет и станет полезным компостом.
Чем еще можно подкармливать цветы
- Начинают подкармливать цветы уже с начала июня. В первую очередь в питании нуждаются многолетники: астильбы, лилии, хосты, лилейники, дельфиниумы.
- Подкармливать культуры можно: редкими удобрениями, закладкой сухих минеральных гранул, настоями народными средствами.
- Частота подкормки зависит от питательности почвы, но не должна превышать 1 раза в 2 недели.
- Подкармливать рассаду однолетних или двухлетних цветов начинают через 2-3 недели после высадки.
- В весеннее время цветам не хватает света, а подкормка сладкой водой поможет решить эту проблему. Сладкую воду любят пальмы, драцены, розы, фикусы и суккуленты. Раз в месяц нужно полить цветы водой с добавлением сахара. Не стоит насыпать сахар в горшки, потому что это может привести к появлению плесени и появлению вредителей.
- Можно не только поливать цветы, но и опрыскивать. В литре теплой воды нужно растворить 30 г сахара. Нужно четко соблюдать пропорции, чтобы не навредить цветам. Может появиться плесень в горшке, а цветы могут начать активный рост, как в летний период.