В стремлении вырастить красивые и здоровые комнатные цветы, владельцы прибегают к множеству народных способов удобрения. Одни из них абсурдны и даже губительны для растений, а другие – заслуживают существования. Но можно ли поливать цветы чаем и как это правильно делать – читайте в материале.

Можно ли поливать цветы чаем

Флорист Анна Бережнюк отмечает, что чайная заварка – это хорошее удобрение для цветов. Ее можно вносить прямо в грунт под перекапывание ранней весной или в начале июня. Можно сделать настой, соединив чай с водой в пропорции 1:5.

Однако выливать горячую заварку из чашки на грунт не стоит! Часто такие эксперименты дают не очень хороший результат: на цветах появляется плесень и мошка.

Если вы решили подойти к вопросу правильно, вполне достаточно добавлять один стакан высушенной использованной заварки на ведро земли. Это служит слабым удобрением.

Применяют чай и при посадке комнатных цветов. Для этого на дно горшка укладывают дренаж, на него – слой использованной заварки, затем – землю. Пока растение распустит корни до чайного слоя, заварка перегниет и станет полезным компостом.

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