Без світла і тепла. Як підготувати рослини до зими та блекаутів

Із приходом нового сезону кімнатні рослини потребують певних змін у догляді, зокрема у поливі, підгодовуванні, живцюванні. Загалом такі корективи потрібно вносити чотири рази на рік. Але із початку повномасштабного вторгнення завдання на осінньо-зимовий період ускладнилася вдесятеро. Як підготувати рослини до зими та блекаутів – Фактам ICTV розповіла адептка екотерапії, колекціонерка екзотичних рослин, авторка статей Тетяна Коноваленко.

Тепер власникам рослин треба думати ще й:

як вберегти рослину, якщо не буде світла;

як не дати замерзнути вазонам без опалення;

як пережити температурні гойдалки.

– Завдання складне, але і його можна вирішити. Звісно, 100% гарантії, що всі рослини пройдуть осінь та зиму, не дасть ніхто, але те, що нижченаведені поради зменшать кількість втрачених вазонів — факт, – запевняє експерт.

Коноваленко зазначає, що за осінь-зиму 2022-2023 року втратила до 10 рослин, оскільки ще не було досвіду догляду за вазонами у період таких тривалих відключень світла та тепла.

Зараз дивляться

– Першим не витримав зріз Monstera Alba. Приїхав до мене з дороги повністю запрілий і потрапив у триденний блекаут. На жаль, прохолодна температура у приміщенні та відсутність нормального освітлення призвели до втрати рослини за лічені дні. За життя Begonia Maculata та Callisia Repens Pink Panther боролася майже всю осінь та зиму, але й вони загинули, – говорить Коноваленко.

Які рослини у зоні ризику через відсутність опалення?

Для будь-якої рослини є критична температурна межа. Якщо її не переходити, то вазон просто впаде у стан спокою (сповільняться метаболічні процеси, відбудеться затримка росту зеленої маси та коріння), але не загине.

У середньому температура +15+18°C є межею для більшості кімнатних рослин. Є й такі сорти, що можуть витримати і +5+8°C, але до такого бажано не доводити.

– На деякі тропічні рослини і зниження температури до +22+24°C може критично вплинути. Все залежить від потреб конкретного сорту, – каже експерт.

Якщо хочеться дізнатися про критичну температуру саме для вашого виду зелених, достатньо загуглити “critical temperature for indoor plants” або “critical temperature for” і далі ввести назву сорту рослини.

Звісно, найдужче страждають вазони із тонким корінням та ті, які потребують тропічних умов.

Як підготувати рослини до блекауту?

В ідеалі варто починати підготовку рослин до ймовірних відключень наприкінці серпня – на початку вересня. Тобто, доки не сталося значного температурного та світлового стрибка.

Що потрібно мати в зеленій аптечці:

Гігрометр для контролю температури та вологості.

– Я розташовую декілька у різних місцях, оскільки показник на стелажі та підвіконні буде завжди різним, – радить Коноваленко.

Варіації рідких амінокислот та засобів антистресу. Завдяки ним у рослини покращується імунітет, вона стає більш загартованою та стійкіше переносить негативні зміни умов.

– Купую комплекси морських водоростей, алое, амінокислот, – додає експерт.

Плівка для вікон “третє скло”.

Завдяки цьому у приміщенні стає тепліше, а рослини не торкаються листям холодного скла. Тобто, це класний варіант для підвищення загальної температури в оселі. Крім того, плівка запобігає опікам у рослин.

Утеплювач.

Краще обирати фольгований щонайменше 5 мм завтовшки. Його потрібно викласти на підвіконня, щоби коріння та ґрунт не переохолоджувалися.

Тепловідбивний екран для батареї. Ця річ допоможе зберегти та примножити тепло. Можна придбати готовий або зробити самостійно з фольгованого утеплювача.

Додаткове освітлення.

– Якщо у вас панорамні вікна або південне розташування підвіконь, звісно, можна перезимувати й так. Але варто врахувати, що рослина може пережити досить прохолодне повітря, але не відсутність освітлення. Для варієгатних рослин (мають більше ніж один колір) погане освітлення взимку часто призводить до втрати сортового забарвлення. Задумайтесь про лінійні лампи, – каже Коноваленко.

Тепличка – це Must Have.

Придбайте пластикові бокси, де можна розмістити найчутливіші та найдорожчі рослини. У тепличці температура завжди на кілька градусів вища. Плюс її обігріти набагато легше, ніж приміщення. Всередину бокса можна покласти пляшку із гарячою водою, heat-pack (тепловий пакет), поставити його на термокилимок.

– Але будьте уважні і не лишайте його на відкритому сонці, бо рослини просто зваряться, – попереджає експерт.

Heat-pack – компактний обігрівач.

– Скажу чесно, не використовувала його, але як варіант у критичному випадку таку мінігрілку можна покласти у бокс до рослини. В теорії виробники пишуть, що heat-pack гріє протягом 24-72 годин, на практиці знаходила відгуки, що не довше 12-24 годин. У будь-якому разі це альтернатива опаленню, – додає Коноваленко.

Крім того, з настанням осені не забудьте про поступове зменшення поливу. Мокрі “ноги” та холод можуть призвести до хвороб та загибелі рослини. Водночас із початком опалювального сезону треба стежити за поливом та не пересушувати ґрунт.

План дій з порятунку рослин, якщо замерзли

Вплив холоду у дуже чутливих видів рослин простежується вже наступного дня та через декілька тижнів у менш вибагливих вазонів. Якісь рослини можуть одразу загинути від стресу, хтось понурити листя, скинути його або так і не почати квітнути. Наприклад, Ficus benjamina може вже наступного ранку здивувати лисим стовбуром.

Якщо ви побачили ознаки впливу на рослини холоду, то передусім знайдіть найтепліше та найсвітліше місце в оселі та перенесіть “постраждалих”.

Далі обробіть рослини антистресом. Якщо у приміщенні температура нижче +20+22°C, то краще віддати перевагу антистресам не для поливу, а для обприскування теплою водою.

Якщо з освітленням зовсім погано, на вулиці стоїть похмура погода, а електроенергія відсутня, можна спробувати приєднати лампу до павербанка та спрямувати на рослину.

Треба оцінити й ґрунт, у якому росте рослина. Якщо у ньому багато камінців, що переохолоджують коріння, або він занадто вологоємний, його треба замінити. Звісно, цього не варто робити, доки рослина у критичному стані. Для початку треба її відігріти та вивести зі стану стресу.

Чого не можна робити з рослинами під час блекауту?

Під час відключень світла не варто переливати рослину.

– Якщо так сталося, що вдома частіше немає світла, ніж воно є — це дзвіночок для радикального зменшення поливу. Якщо у приміщенні холодно та ще й нестача світла, рослина може просто загинути через мокрий ґрунт та переохолодження коріння, – говорить Коноваленко.

Не можна й підживлювати рослини. Головне правило добрив — тепло від +22+23°C та світло. Якщо ці умови несталі протягом місяця, ніяких підживлень проводити не варто.

Не слід вдаватися і до живцювання, яке потребує тепла та світла.

Пересадку рослини також варто відкласти. Забуваємо й про душ для рослин до теплих, сонячних часів.

– Щоб зрозуміти, що не піде на користь рослині, достатньо ототожнити її із собою. Чи подобається нам у холоді пити льодяну воду чи сидіти на протязі або прийняти душ і без одягу ходити у приміщенні з +15°C? Думаю, навряд, – додає експерт.

Рослини – живі організми, які досить легко зрозуміти, якщо поспостерігати за ними та провести паралель із власними відчуттями.