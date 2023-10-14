Без света и тепла. Как подготовить растения к зиме и блэкаутам

С приходом нового сезона комнатные растения требуют определенных изменений в уходе, в частности в поливе, подкормке, черенковании. В целом такие коррективы нужно вносить четыре раза в год. Но с начала полномасштабного вторжения задача на осенне-зимний период усложнилась в десять раз. Как подготовить растения к зиме и блэкаутам — Фактам ICTV рассказала адепт экотерапии, коллекционер экзотических растений, автор статей Татьяна Коноваленко.

Теперь владельцам растений надо думать еще и:

как уберечь растение, если не будет света;

как не дать замерзнуть вазонам без отопления;

как пережить температурные качели.

— Задача сложная, но и ее можно решить. Конечно, 100% гарантии, что все растения пройдут осень и зиму, не даст никто, но то, что нижеприведенные советы уменьшат количество потерянных вазонов — факт, — уверяет эксперт.

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Коноваленко отмечает, что за осень-зиму 2022-2023 года потеряла до 10 растений, поскольку еще не было опыта ухода за вазонами в период таких длительных отключений света и тепла.

— Первым не выдержал срез Monstera Alba. Приехал ко мне с дороги полностью запревший и попал в трехдневный блэкаут. К сожалению, прохладная температура в помещении и отсутствие нормального освещения привели к потере растения за считанные дни. За жизнь Begonia Maculata и Callisia Repens Pink Panther боролась почти всю осень и зиму, но и они погибли, — говорит Коноваленко.

Какие растения в зоне риска из-за отсутствия отопления?

Для любого растения есть критическая температурная граница. Если ее не переходить, то вазон просто впадет в состояние покоя (замедлятся метаболические процессы, произойдет задержка роста зеленой массы и корней), но не погибнет.

В среднем температура +15+18°C является пределом для большинства комнатных растений. Есть и такие сорта, которые могут выдержать и +5+8°C, но до такого желательно не доводить.

— На некоторые тропические растения и снижение температуры до +22+24°C может критически повлиять. Все зависит от потребностей конкретного сорта, — говорит эксперт.

Если хочется узнать критическую температуру именно для вашего вида зеленых, достаточно загуглить “critical temperature for indoor plants” или “critical temperature for” и далее ввести название сорта растения.

Конечно, больше всего страдают вазоны с тонкими корнями и те, которые нуждаются в тропических условиях.

Как подготовить растения к блэкауту?

В идеале стоит начинать подготовку растений к вероятным отключениям в конце августа — начале сентября. То есть, пока не произошло значительного температурного и светового скачка.

Что нужно иметь в зеленой аптечке:

Гигрометр для контроля температуры и влажности.

— Я размещаю несколько в разных местах, поскольку показатель на стеллаже и подоконнике будет всегда разным, — советует Коноваленко.

Вариации жидких аминокислот и средств антистресса.

Благодаря им у растения улучшается иммунитет, оно становится более закаленным и устойчивее переносит негативные изменения условий.

— Покупаю комплексы морских водорослей, алоэ, аминокислот, — добавляет эксперт.

Пленка для окон “третье стекло”.

Благодаря ей в помещении становится теплее, а растения не касаются листьями холодного стекла. То есть, это классный вариант для повышения общей температуры в доме. Кроме того, пленка предотвращает ожоги у растений.

Утеплитель.

Лучше выбирать фольгированный не менее 5 мм толщиной. Его нужно выложить на подоконник, чтобы корни и почва не переохлаждались.

Теплоотражающий экран для батареи. Эта вещь поможет сохранить и приумножить тепло. Можно приобрести готовый или сделать самостоятельно из фольгированного утеплителя.

Дополнительное освещение.

— Если у вас панорамные окна или южное расположение подоконников, конечно, можно перезимовать и так. Но стоит учесть, что растение может пережить достаточно прохладный воздух, но не отсутствие освещения.

Для вариегатных растений (имеют более одного цвета) плохое освещение зимой часто приводит к потере сортовой окраски. Задумайтесь о линейных лампах, — говорит Коноваленко.

Тепличка — это Must Have.

Приобретите пластиковые боксы, где можно разместить самые чувствительные и дорогие растения. В тепличке температура всегда на несколько градусов выше. Плюс ее обогреть гораздо легче, чем помещение. Внутрь бокса можно положить бутылку с горячей водой, heat-pack (тепловой пакет), поставить его на термоковрик.

— Но будьте внимательны и не оставляйте его на открытом солнце, потому что растения просто сварятся, — предупреждает эксперт.

Heat-pack — компактный обогреватель.

— Скажу честно, не использовала его, но как вариант в критическом случае такую мини-грелку можно положить в бокс к растению. В теории производители пишут, что heat-pack греет в течение 24-72 часов, на практике находила отзывы, что не дольше 12-24 часов. В любом случае это альтернатива отоплению, — добавляет Коноваленко.

Кроме того, с наступлением осени не забудьте о постепенном уменьшении полива. Мокрые “ноги” и холод могут привести к болезням и гибели растения. Вместе с тем с началом отопительного сезона надо следить за поливом и не пересушивать почву.

План действий по спасению растений, если замерзли

Влияние холода у очень чувствительных видов растений прослеживается уже на следующий день и через несколько недель у менее прихотливых вазонов. Какие-то растения могут сразу погибнуть от стресса, у кого-то поникнут листья, произойдет листопад или растение так и не начнет цвести. Например, Ficus benjamina может уже на следующее утро удивить лысым стволом.

Если вы увидели признаки воздействия на растения холода, то в первую очередь найдите самое теплое и светлое место в доме и перенесите “пострадавших”.

Далее обработайте растения антистрессом. Если в помещении температура ниже +20+22°C, то лучше отдать предпочтение антистрессам не для полива, а для опрыскивания теплой водой.

Если с освещением совсем плохо, на улице стоит пасмурная погода, а электроэнергия отсутствует, можно попробовать присоединить лампу к павербанку и направить ее на растение.

Надо оценить и почву, в которой растет растение. Если в ней много камней, которые переохлаждают корни, или она слишком влагоемкая, то ее надо заменить. Конечно, этого не стоит делать, пока растение в критическом состоянии, сначала надо его отогреть и вывести из состояния стресса.

Что нельзя делать с растениями во время блэкаута?

Во время отключений света не стоит переливать растение.

— Если так случилось, что дома чаще нет света, чем он есть — это звоночек для радикального уменьшения полива. Если в помещении холодно и еще к тому же недостаточно света, то растение может просто погибнуть из-за мокрой почвы и переохлаждения корней, — говорит Коноваленко.

Нельзя и подкармливать растения. Главное правило удобрений — тепло от +22+23°C и свет. Если эти условия неустойчивы в течение месяца, никаких подкормок проводить не стоит.

Не следует прибегать и к черенкованию, которое также требует тепла и света.

Пересадку растения тоже стоит отложить. Забываем и о душе для растений до теплых, солнечных времен.

— Чтобы понять, что не пойдет на пользу растению, достаточно отождествить его с собой. Нравится ли вам в холоде пить ледяную воду или сидеть на сквозняке, а также принимать душ и без одежды ходить в помещении с +15°C? Думаю, вряд ли, — добавляет эксперт.

Растения — живые организмы, которые достаточно легко понять, если понаблюдать за ними и провести параллель с собственными ощущениями.