У середу, 30 листопада, на українських АЗС зросла середня вартість бензину А-95+, дизпалива та автогазу.

Так, преміальний бензин А-95+ в середньому коштує 51,02 грн за літр, що на чотири копійки більше, ніж у вівторок.

Мінімально здешевшав бензин марки А-95, який на заправках можна придбати за 50,38 грн/літр. За літр бензину марки А-92 на АЗС потрібно заплатити 49,90 грн.

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Ціна на дизпаливо зросла на три копійки і зараз становить 54,55 грн за літр.

Літр автогазу на українських АЗС в середньому коштує 28,59 грн, що на одну копійку більше, ніж днем раніше.

У мережах АЗС літр бензину А-95+ коштує від 45,99 грн до 54,00 грн за літр. Найнижча ціна на дизель – 52 грн за літр, а найвища – 57,99 грн/л.

У мережах АЗС ОККО та WOG бензин марки А-95 коштує 52 грн/літр, дизельне пальне – 56 грн за літр.