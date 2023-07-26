В Україні в середу, 26 липня, подорожчали всі види пального, крім автогазу.

Так, середня вартість преміального бензину А-95+ підвищилася на 13 копійок – до 50,53 грн за літр.

На заправках бензин популярної марки А-95 реалізують у середньому по 48,40 грн/л. Це на 19 копійок дорожче порівняно з попереднім днем.

Літр бензину марки А-92 на АЗС можна купити за ціною 46,40 грн, що аж на 34 копійки вище, ніж вчора.

Середня вартість літра дизельного пального зросла на 23 копійки і становить 47,46 грн.

Ціна автогазу не змінилася. 26 липня це пальне продають у середньому по 23,40 грн/л.

Вартість пального на АЗС по Україні:

У мережах АЗС ціна бензину А-95 варіюється від 44,38 до 50,99 грн за літр, а бензину марки А-92 – від 43,38 до 50,49 грн/л.

Вартість дизельного пального коливається від 42,88 до 52,99 грн/л, автогазу – від 21,50 до 24,98 грн/л.

Вартість пального демонструє зростання кілька тижнів поспіль – після того, як в Україні з 1 липня повернули в повному обсязі акзици та ПДВ на нього.

Джерело: AutoRia