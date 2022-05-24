Война в Украине застала всех врасплох — многие жители страны были вынуждены покидать свои дома. Огромное количество беженцев использовали авто для перемещения, и многие из них сейчас проживают за границей.

И если многие покидали свои дома зимой, то совсем скоро наступит жара — к этому сезону водители уже меняют резину на летнюю, но в сегодняшних реалиях сделать это может далеко не каждый. От этого возникает вопрос — можно ли ездить летом на зимней резине?

В первую очередь, нужно обратить внимание на состав шины. Зимняя резина мягче, и в ней используется большее количество каучука, чем в летней. Она не приспособлена для езды в 25° С градусов — воздух и горячий асфальт будут разрушать шины быстрее. Одно из главных последствий езды на зимней резине — необходимость в покупке нового комплекта уже этой осенью.

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Еще один важный аспект — эффективность резины. Зимняя версия имеет протектор для езды в условиях снега, ледяного дождя и охлажденного асфальта. В условиях лета такой проектор будет неэффективным — это касается увеличенного тормозного пути. Если говорить о цифрах, то такой показатель увеличится до 10 метров, если сравнивать с летней резиной. На мокром асфальте тормозной путь может увеличиться в полтора раза.

Изменения также скажутся и на управляемости — зимняя шина в условиях лета будет плыть, и это особенно заметно во время прохождения поворотов. Не рекомендуется ездить на высоких скоростях, даже если водитель знает местность и уверен в своих силах.

Не стоит забывать также о повышенном расходе топлива — увеличенный вес зимних шин в сравнении с летней, а также специфический протектор заставит тратить на покупку топлива больше, что неуместно на фоне дефицита топлива как в Украине, так и в Европе.