Топ-20 найпопулярніших вживаних моделей легкових авто, які купували в Україні в листопаді, назвали експерти Інституту досліджень авторинку.

Так, на першому місці Volkswagen Passat. Українці уклали практично 2,5 тис. угод купівлі-продажу. Далі йде Daewoo Lanos – 2,4 тис. угод. На третьому місці – Skoda Octavia – 2,1 тис. угод.

Четверте місце займає Volkswagen Golf – 1,9 тис. угод. Замикає першу п’ятірку Renault Megane – 1,2 тис.угод.

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Далі йде Ford Focus, ВАЗ 2109, Skoda Fabia, BMW 5 Series, Audi A6. Ці моделі авто продавали і купували в листопаді 2022 менше 1 тис. разів.

Другу десятку відкриває Chevrolet Aveo, якому дісталося 11 місце. Далі йде BMW 3 Series, Opel Astra, Toyota Camry і BMW X5. Тут кількість угод коливається від 800 до 900.

На 16 місці Mercedes-Benz E-Classe, 17-му – Audi A4, 18-му – Volkswagen Jetta. Далі – Mitsubishi Lancer і Hyundai Sonata.