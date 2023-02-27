Середні ціни на пальне в Україні у понеділок, 27 лютого, не змінилися, як і напередодні.

Зокрема, вартість бензину марки A-95+ на автозаправках – 49,2 грн/л.

Літр популярного А-95 залишилася на рівні 47,56 грн/л, а бензину А-92 – на рівні 46,51 грн/л.

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Цінову стабільність другий день поспіль зберігає також дизельне пальне, яке сьогодні реалізують в середньому по 50,29 грн за літр.

Не змінилася і вартість автогазу – 24,08 грн/л.

Хоча у мережах АЗС ціни на пальне різняться.

Скільки коштує пальне в Україні?

Мінімальна вартість А-95 на автозаправках – 44,38 грн/л, максимальна – 50 грн за літр.

Дизель пропонують щонайменше по 47,4 грн за літр, максимальна ціна – 53 грн/л.

Діапазон цін на автогаз – від 21,45 до 28,5 грн.

У березні ціни на бензин і дизель, за прогнозами експертів, не зазнають суттєвих змін, оскільки наразі відсутні фактори, які б дестабілізували ситуацію на ринку.

Джерело: AutoRia