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Как изменились цены на бензин и дизель в Украине 27 февраля

27 февраля 2023, 10:06
Валентина Летяк редактор ленты
Пальне на АЗС
Источник: Pixabay

Средние цены на топливо в Украине в понедельник, 27 февраля, не изменились, как и накануне.

В частности, стоимость бензина марки A-95+ на автозаправках — 49,2 грн/л.

Литр популярного А-95 осталась на уровне 47,56 грн/л, а бензина А-92 — на уровне 46,51 грн/л.

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Ценовую стабильность второй день подряд сохраняет также дизельное топливо, которое сегодня реализуют в среднем по 50,29 грн за литр.

Не снизилась и стоимость автогаза — 24,08 грн/л.

Хотя в сетях АЗС цены на топливо различаются.

Сколько стоит топливо в Украине?

Минимальная стоимость А-95 на автозаправках — 44,38 грн/л, максимальная — 50 грн за литр.

Дизель предлагают минимум по 47,4 грн за литр, максимальная цена — 53 грн/л.

Диапазон цен на автогаз — от 21,45 до 28,5 грн.

Ціни на бензин 27 лютого

Ціни на бензин 27 лютого

Фото: AutoRia

В марте цены на бензин и дизель, по прогнозам экспертов, не претерпят существенных изменений, поскольку пока отсутствуют факторы, которые бы дестабилизировали ситуацию на рынке.

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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