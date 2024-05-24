З кожним роком на дорогах збільшується кількість автомобілів. Це породжує попит на мийки самообслуговування. Автомийка – чудовий спосіб підтримувати машину в належному стані. Сам процес мийки займає 15 хвилин, а також значно економить ваші кошти. В таких сервісах рідко бувають великі черги, а також ви самі можете контролювати увесь процес.

Перед початком очищення автомобіля варто ознайомитися з етапами миття та режимами, які ви будете використовувати.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як правильно помити авто на мийці самообслуговування.

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Крок 1. Придбайте жетони Перед миттям автомобіля вам потрібно правильно припаркуватися та придбати жетони. Паркуватися варто у центрі мийки. Попередньо дізнайтесь, як проходить оплата на конкретній автомийці. Тут можуть бути два варіанти: ви оплачуєте фіксовану суму за процедуру миття або час, за який ви миєте автомобіль. Час миття автомобіля регулюється за допомогою жетонів, які потрібно придбати у спеціальному автоматі.

Крок 2. Попередньо сполосніть машину Починати процес варто з попереднього миття авто. Спочатку треба скористатися шлангом та нанести воду, в якій розчинено детергенти. Рекомендована відстань між авто та шлангом - 40 сантиметрів. На цьому етапі видаляються поверхневі забруднення, при цьому не пошкоджуючи лакове покриття автомобіля.

Крок 3. Нанесіть піну Оберіть режим основного миття на терміналі. Піною потрібно покрити весь автомобіль, приділяючи особливу увагу забрудненим ділянкам. Після цього слід зачекати 5-7 хвилин. У цей час хімічні компоненти у складі піни, швидко та ефективно розчиняють різні забруднення.

Крок 4. Змийте піну Після того як піна розчинила бруд на вашому автомобілі, її слід змити. Вам потрібно обрати режим Гаряча вода на терміналі та ретельно ополоснути автомобіль водою зі шланга. Рекомендовано тримати шланг під нахилом 45 градусів відносного самого автомобіля. Сам процес займає одну хвилину.

Крок 5. Висушіть автомобіль Прибрати вологу з поверхні авто можна самостійно за допомогою спеціальної ганчірки. Витирати машину варто обережно та вздовж деталей. Це допомагає уникнути пошкоджень на лакофарбовому покритті кузова.

Крок 6. Нанесіть віск Оберіть на терміналі режим Віск. Процес цього етапу полягає в тому, що ви наносите тонкий шар цієї речовини на поверхню вашого автомобіля за допомогою розпилювального шланга. Ця функція дуже важлива, тому що віск створює на поверхні гідрофобний ефект. Віск захищає лакове покриття автомобіля від пилу, дощу та інших забруднень. Взимку цей етап важливо не пропускати, оскільки він допоможе захистити покриття вашого автомобіля від хімічних реагентів.