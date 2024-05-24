Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания

С каждым годом на дорогах увеличивается количество автомобилей. Это порождает спрос на мойки самообслуживания. Автомойка — отличный способ поддерживать машину в надлежащем состоянии. Сам процесс мойки занимает 15 минут, а также значительно экономит ваши средства. В таких сервисах редко бывают большие очереди, а также вы сами можете контролировать весь процесс.

Перед началом очистки автомобиля стоит ознакомиться с этапами мытья и режимами, которые вы будете использовать.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как правильно помыть машину на мойке самообслуживания.

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Шаг 1. Приобретите жетоны Перед мытьем автомобиля вам нужно правильно припарковаться и приобрести жетоны. Парковаться стоит в центре мойки. Предварительно узнайте, как проходит оплата на конкретной автомойке. Здесь могут быть два варианта: вы оплачиваете фиксированную сумму за процедуру мытья или время, за которое вы моете автомобиль. Время мойки автомобиля регулируется с помощью жетонов, которые нужно приобрести в специальном автомате.

Шаг 2. Предварительно ополосните машину



Начать процесс необходимо с предварительного мытья машины. Сначала надо воспользоваться шлангом и нанести воду, в которой растворены детергенты. Рекомендуемое расстояние между автомобилем и шлангом - 40 сантиметров. На этом этапе удаляются поверхностные загрязнения, при этом не повреждая лаковое покрытие автомобиля.

Шаг 3. Нанесите пену Выберите режим основного мытья на терминале. Пеной следует покрыть весь автомобиль, уделяя особое внимание загрязнённым участкам. После этого нужно подождать 5-7 минут. В это время химические компоненты, которые находятся в составе пены, быстро и эффективно растворяют различные загрязнения.

Шаг 4. Смойте пену После того как пена растворила грязь на вашем автомобиле, ее следует смыть. Вам нужно выбрать режим Горячая вода на терминале и тщательно ополоснуть автомобиль водой из шланга. Рекомендуется держать шланг под наклоном 45 градусов относительного самого автомобиля. Сам процесс занимает одну минуту.

Шаг 5. Протрите автомобиль насухо Убрать влагу с поверхности авто можно самостоятельно с помощью специальной тряпки. Вытирать машину следует осторожно и вдоль деталей. Это помогает избежать повреждений на лакокрасочном покрытии кузова.

Шаг 6. Нанесите воск Выберите на терминале режим Воск. Процесс этого этапа состоит в том, что вы наносите тонкий слой этого вещества на поверхность вашего автомобиля с помощью распыляющего шланга. Эта функция очень важна, поскольку воск создает на поверхности гидрофобный эффект. Воск защищает лаковое покрытие вашего автомобиля от пыли, дождя и других загрязнений. Зимой этот этап важно не пропускать, так как он поможет защитить покрытие автомобиля от химических реагентов.