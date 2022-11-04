Зима – одна з найнебезпечніших пір року для водіїв. Через сильні опади, слизьку дорогу та обмерзання машини можливі часті ДТП. Тому саме в зимовий період водіям слід бути пильними і підготувати свою машину до складних погодних умов завчасно. Як саме це зробити та на що звернути увагу? Разом з Аліною Коваленко, майстринею-приймальником на СТО, ми підготували основні правила та поради.
- Зимова гума.
Саме слизькі дороги часто стають причиною ДТП взимку. Тому варто заздалегідь подбати про зимову гуму. Так звана демісезонна для українського клімату не підходить.
– Якщо це місто, то найкраще підійде асиметрично направлений протектор, в народі його називають “ялинка”, або “гусяча лапка”. Він добре виводить саме кашу і воду з-під коліс. Також можна обрати липучку. Вона дуже добре себе поводить, коли саме ожеледиця. Але в неї є мінус – вона дуже швидко стирається, – розповідає майстриня-приймальниця СТО Аліна Коваленко.
- Перевірити акумулятор, генератор і витік струму (якщо він є).
Термін служби автомобільного акумулятора зазвичай – від трьох до п’яти років, тому уважно слідкуйте за його віком. Перед зимою обов’язково слід перевірити ємність, рівень електроліту, підзарядити акумулятор за потреби, або ж взагалі – замінити. Якщо АКБ влітку вже давав якісь збої, або машина на сигналізації не могла простояти більше трьох днів – це вже суттєві дзвіночки, що його треба замінювати на новий. Але перед тим як замінити АКБ, дуже важливо перевірити саме генератор та витік струму в авто.
– Тому що неправильно встановлені електроприлади, такі, наприклад, як сигналізація, можуть забирати струм. Генератор потім недозаряджає або перезаряджає акумулятор. І навіть новий акумулятор може дуже швидко вийти з ладу. Норма генератора – 13,8 вольт, винятком з положень є Toyota – у них 14,2 вольт. Перевірити це можна, зазвичай, на СТО у електрика або на АКБ-сервісах. Вони перевіряють одразу стартер, АКБ і генератор, – каже Аліна Коваленко.
- Достатня кількість охолоджувальної рідини, або як у народі кажуть, “антифризу”.
Антифриз захищає двигун авто як від замерзання взимку, так і від перегріву в спеку, а ще – від корозії. У середньому рідину замінюють кожні 30-40 тис. км пробігу авто.
– Норма для України загалом – це рівень мінус 30, мінус 40. Якщо нижче, то він може кристалізуватися і зруйнувати радіатор. Наприклад, в Європі клімат тепліший, і там загалом заливають при мінус 25. А ще – для вітчизняних авто дуже важливо перед зимою перевірити помпу і термостат. Це такий біч цих автомобілів, і взимку ми дуже багато на СТО приймаємо саме вітчизняних автомобілів з проблемами щодо помпи і термостату. Тому це також треба перевірити до зими, – наголошує Аліна Коваленко.
- Гальмівна система.
До неї входить також рівень та щільність гальмівної рідини. До речі, рідину треба міняти не рідше ніж раз на два роки. Якщо ж є проблеми з колодками чи дисками, то треба це перевірити перед зимою.
– Є таке поняття, як “обледеніння”. Якщо рівень стертості колодок дуже малий – гальмівний шлях подовжується. А це призводить до аварійної ситуації. Якщо були проблеми з супортом, він підклинював, наприклад, у зимовий час це себе проявить різко, і можна навіть злетіти в кювет або не загальмувати вчасно. Тому гальмівна система – це одне з найважливіших, що треба перевіряти, – попереджає майстриня.
- Омивач скла і щітки склоочисника.
Омивач скла експерти радять заливати вже у жовтні. Тому що з настанням морозних ночей вода швидко замерзає і може розірвати бачок омивача. Погана видимість у холодну погоду може бути дуже небезпечною, тому потрібно переконатися, що ваші двірники також є справними. Якщо вже восени вони погано справляються з очисткою, коли йде простий дощ, то це означає, що їх треба замінювати.
– Якщо не щітки, то хоча б резинки. Вони мають дуже добре видаляти бруд з поверхні лобового скла, бо це також аварійна ситуація. Якщо є якісь плями на склі, ми можемо не побачити машину, людину або інший предмет на дорозі, – застерігає експертка.
- Пальне.
Дуже часто у бак потрапляє вода або бруд. Вони можуть огортати сітку бензонасоса і не пропускати бензин у потрібній кількості. Це часто трапляється у машин, які стоять не під накриттям, а на вулиці. Вирішити проблему просто. Прибрати зайву вологу допоможе так званий “відвідник вологи”. Його можна купити у будь-якому спеціалізованому магазині.
- Масло, моторна олива.
Напередодні морозів необхідно замінити масло та масляний фільтр. Якщо машина пройшла більше 7 тис. км, то моторну оливу треба замінювати, бо вона втрачає свої змащувальні властивості.
– Взимку двигун піддається холодному запуску – а це і так іде знос двигуна. Свіже масло має гарні змащувальні властивості, краще змащує двигун, і поршні легше ходять. З оливою обов’язково міняємо масляний фільтр, бо там збирається весь бруд і волога, – зауважує Аліна Коваленко.
Додатково мають бути взимку в машині також речі, які здатні допомогти вам у неприємній ситуації:
- Дроти для прикурювання або бустер. Якщо ваш акумулятор з якоїсь причини все-таки взимку не витримає, ви можете прикурити від іншої машини, а якщо у вас бустер – то ви самі автоматично запустите акумулятор, і вам цього буде достатньо, щоб доїхати до сервісу.
- Автомобільний компресор. Дуже багато сміття, яке було на узбіччі взимку, викидається на дорогу, і саме взимку в колеса потрапляє чимало шипів та іншого матеріалу. Компресор допоможе підкачати шину і також доїхати до шиномонтажу.
- Лопата. Не всі комунальники справляються з очищуванням доріг. Тому інколи, можливо, доведеться відкопувати машину. А ще в автомобілі має бути пачка солі. Особливо якщо знаємо, що буде гарний снігопад, а машина задньопривідна, то ми з вечора підсипаємо під колеса сіль. Приходимо зранку – машина стоїть колесами на асфальті, і ми зможемо спокійно від’їхати. Це при ожеледиці працює супер.
- Щітки для авто – щоб очистити скло від снігу.
- Буксирувальний трос. Якщо вас сильно замете – він вам стане у пригоді.
- Силіконова змазка. Вона продається в усіх автомагазинах. Коштує копійки, але якщо перед зимою обробити усі гумові елементи, як-от ущільнювачі дверей, то машина добре зачинятиметься. Силіконова змазка виштовхне з ущільнювачів усю воду.
- Батарейка. Звичайна від сигналізації. Батарейки в холод удвічі швидше втрачають свій заряд, і завжди люди взимку стикаються з тим, що батарейка у пульті розряджається. Машину не відкриєте, тож запасна батарейка може вам значно допомогти.