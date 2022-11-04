Зима – одна з найнебезпечніших пір року для водіїв. Через сильні опади, слизьку дорогу та обмерзання машини можливі часті ДТП. Тому саме в зимовий період водіям слід бути пильними і підготувати свою машину до складних погодних умов завчасно. Як саме це зробити та на що звернути увагу? Разом з Аліною Коваленко, майстринею-приймальником на СТО, ми підготували основні правила та поради.

Зимова гума.

Саме слизькі дороги часто стають причиною ДТП взимку. Тому варто заздалегідь подбати про зимову гуму. Так звана демісезонна для українського клімату не підходить.

– Якщо це місто, то найкраще підійде асиметрично направлений протектор, в народі його називають “ялинка”, або “гусяча лапка”. Він добре виводить саме кашу і воду з-під коліс. Також можна обрати липучку. Вона дуже добре себе поводить, коли саме ожеледиця. Але в неї є мінус – вона дуже швидко стирається, – розповідає майстриня-приймальниця СТО Аліна Коваленко.

Перевірити акумулятор, генератор і витік струму (якщо він є).

Термін служби автомобільного акумулятора зазвичай – від трьох до п’яти років, тому уважно слідкуйте за його віком. Перед зимою обов’язково слід перевірити ємність, рівень електроліту, підзарядити акумулятор за потреби, або ж взагалі – замінити. Якщо АКБ влітку вже давав якісь збої, або машина на сигналізації не могла простояти більше трьох днів – це вже суттєві дзвіночки, що його треба замінювати на новий. Але перед тим як замінити АКБ, дуже важливо перевірити саме генератор та витік струму в авто.

Зараз дивляться

– Тому що неправильно встановлені електроприлади, такі, наприклад, як сигналізація, можуть забирати струм. Генератор потім недозаряджає або перезаряджає акумулятор. І навіть новий акумулятор може дуже швидко вийти з ладу. Норма генератора – 13,8 вольт, винятком з положень є Toyota – у них 14,2 вольт. Перевірити це можна, зазвичай, на СТО у електрика або на АКБ-сервісах. Вони перевіряють одразу стартер, АКБ і генератор, – каже Аліна Коваленко.

Достатня кількість охолоджувальної рідини, або як у народі кажуть, “антифризу”.

Антифриз захищає двигун авто як від замерзання взимку, так і від перегріву в спеку, а ще – від корозії. У середньому рідину замінюють кожні 30-40 тис. км пробігу авто.

– Норма для України загалом – це рівень мінус 30, мінус 40. Якщо нижче, то він може кристалізуватися і зруйнувати радіатор. Наприклад, в Європі клімат тепліший, і там загалом заливають при мінус 25. А ще – для вітчизняних авто дуже важливо перед зимою перевірити помпу і термостат. Це такий біч цих автомобілів, і взимку ми дуже багато на СТО приймаємо саме вітчизняних автомобілів з проблемами щодо помпи і термостату. Тому це також треба перевірити до зими, – наголошує Аліна Коваленко.

Гальмівна система.

До неї входить також рівень та щільність гальмівної рідини. До речі, рідину треба міняти не рідше ніж раз на два роки. Якщо ж є проблеми з колодками чи дисками, то треба це перевірити перед зимою.

– Є таке поняття, як “обледеніння”. Якщо рівень стертості колодок дуже малий – гальмівний шлях подовжується. А це призводить до аварійної ситуації. Якщо були проблеми з супортом, він підклинював, наприклад, у зимовий час це себе проявить різко, і можна навіть злетіти в кювет або не загальмувати вчасно. Тому гальмівна система – це одне з найважливіших, що треба перевіряти, – попереджає майстриня.

Омивач скла і щітки склоочисника.

Омивач скла експерти радять заливати вже у жовтні. Тому що з настанням морозних ночей вода швидко замерзає і може розірвати бачок омивача. Погана видимість у холодну погоду може бути дуже небезпечною, тому потрібно переконатися, що ваші двірники також є справними. Якщо вже восени вони погано справляються з очисткою, коли йде простий дощ, то це означає, що їх треба замінювати.

– Якщо не щітки, то хоча б резинки. Вони мають дуже добре видаляти бруд з поверхні лобового скла, бо це також аварійна ситуація. Якщо є якісь плями на склі, ми можемо не побачити машину, людину або інший предмет на дорозі, – застерігає експертка.

Пальне.

Дуже часто у бак потрапляє вода або бруд. Вони можуть огортати сітку бензонасоса і не пропускати бензин у потрібній кількості. Це часто трапляється у машин, які стоять не під накриттям, а на вулиці. Вирішити проблему просто. Прибрати зайву вологу допоможе так званий “відвідник вологи”. Його можна купити у будь-якому спеціалізованому магазині.

Масло, моторна олива.

Напередодні морозів необхідно замінити масло та масляний фільтр. Якщо машина пройшла більше 7 тис. км, то моторну оливу треба замінювати, бо вона втрачає свої змащувальні властивості.

– Взимку двигун піддається холодному запуску – а це і так іде знос двигуна. Свіже масло має гарні змащувальні властивості, краще змащує двигун, і поршні легше ходять. З оливою обов’язково міняємо масляний фільтр, бо там збирається весь бруд і волога, – зауважує Аліна Коваленко.

Додатково мають бути взимку в машині також речі, які здатні допомогти вам у неприємній ситуації: