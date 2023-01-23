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Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР

23 Січня 2023, 17:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Як дізнатися свої штрафи за порушення ПДР

Штрафи – поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами.

Як перевірити чи дізнатися чи є штрафи за порушення правил дорожнього руху, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Це дуже актуальна тема, адже в Україні навіть в умовах війни працює система відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Від покарання не втекти, і краще знати про нього вчасно.

Зараз дивляться

Щоб не чекати на паперову квитанцію поштою, перевірити наявність штрафів можна онлайн за кілька хвилин.

1.Сайт МВС

На сайті МВС є спеціальний розділ, де можна переглянути адміністративні правопорушення автоматичної фіксації ПДР. Послуга безкоштовна і не вимагає особливих зусиль для отримання корисної інформації.

Перевірити себе на штрафи можна за посиланням.

Щоб здійснити перевірку, потрібно вказати два параметри:

  • Ідентифікаційний номер ТЗ (транспортного засобу).
  • Серію та номер одного із наступних документів: паспорта чи посвідчення водія.

2. Електронний кабінет водія

Ще один зручний сервіс від влади – електронний кабінет водія.

Щоб дізнатися про штрафи через цей сервіс, потрібно авторизуватись. Зробити це можна кількома способами:

  • Електронний підпис.
  • Ідентифікуватися через банки з якими співпрацює сервіс.
  • За допомогою MobileID користувачам Kyivstar, Vodafone та Lifecell.

У кабінеті водія ви можете:

  • перевірити та оплатити штрафи;
  • отримати інформацію про посвідчення водія та авто;
  • перевірити авто по VIN-коду;
  • записатись в електронну чергу;

Щодо правопорушень, то вони знаходять в окремому розділі під назвою Штрафи.

 3. Через Дію

Багато українців користуються цим сервісом завдяки простоті та доступності у смартфоні. Примітно, що система Дії здатна самостійно сповіщати водія за допомогою повідомлень на смартфон.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення систему відеофіксації порушень довелося вимкнути. Її повернули на роботу вже на початку літа, і тоді замість 270 вдалося запустити 128 датчиків.

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