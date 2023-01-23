Штрафи – поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами.
Як перевірити чи дізнатися чи є штрафи за порушення правил дорожнього руху, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Це дуже актуальна тема, адже в Україні навіть в умовах війни працює система відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Від покарання не втекти, і краще знати про нього вчасно.
Щоб не чекати на паперову квитанцію поштою, перевірити наявність штрафів можна онлайн за кілька хвилин.
1.Сайт МВС
На сайті МВС є спеціальний розділ, де можна переглянути адміністративні правопорушення автоматичної фіксації ПДР. Послуга безкоштовна і не вимагає особливих зусиль для отримання корисної інформації.
Перевірити себе на штрафи можна за посиланням.
Щоб здійснити перевірку, потрібно вказати два параметри:
- Ідентифікаційний номер ТЗ (транспортного засобу).
- Серію та номер одного із наступних документів: паспорта чи посвідчення водія.
2. Електронний кабінет водія
Ще один зручний сервіс від влади – електронний кабінет водія.
Щоб дізнатися про штрафи через цей сервіс, потрібно авторизуватись. Зробити це можна кількома способами:
- Електронний підпис.
- Ідентифікуватися через банки з якими співпрацює сервіс.
- За допомогою MobileID користувачам Kyivstar, Vodafone та Lifecell.
У кабінеті водія ви можете:
- перевірити та оплатити штрафи;
- отримати інформацію про посвідчення водія та авто;
- перевірити авто по VIN-коду;
- записатись в електронну чергу;
Щодо правопорушень, то вони знаходять в окремому розділі під назвою Штрафи.
3. Через Дію
Багато українців користуються цим сервісом завдяки простоті та доступності у смартфоні. Примітно, що система Дії здатна самостійно сповіщати водія за допомогою повідомлень на смартфон.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення систему відеофіксації порушень довелося вимкнути. Її повернули на роботу вже на початку літа, і тоді замість 270 вдалося запустити 128 датчиків.