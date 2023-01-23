Штрафи – поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами.

Як перевірити чи дізнатися чи є штрафи за порушення правил дорожнього руху, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Це дуже актуальна тема, адже в Україні навіть в умовах війни працює система відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Від покарання не втекти, і краще знати про нього вчасно.

Зараз дивляться Щоб не чекати на паперову квитанцію поштою, перевірити наявність штрафів можна онлайн за кілька хвилин. 1.Сайт МВС На сайті МВС є спеціальний розділ, де можна переглянути адміністративні правопорушення автоматичної фіксації ПДР. Послуга безкоштовна і не вимагає особливих зусиль для отримання корисної інформації. Перевірити себе на штрафи можна за посиланням. Щоб здійснити перевірку, потрібно вказати два параметри: Ідентифікаційний номер ТЗ (транспортного засобу).

Серію та номер одного із наступних документів: паспорта чи посвідчення водія. 2. Електронний кабінет водія Ще один зручний сервіс від влади – електронний кабінет водія. Щоб дізнатися про штрафи через цей сервіс, потрібно авторизуватись. Зробити це можна кількома способами: Електронний підпис.

Ідентифікуватися через банки з якими співпрацює сервіс.

За допомогою MobileID користувачам Kyivstar, Vodafone та Lifecell. У кабінеті водія ви можете: перевірити та оплатити штрафи;

отримати інформацію про посвідчення водія та авто;

перевірити авто по VIN-коду;

записатись в електронну чергу; Щодо правопорушень, то вони знаходять в окремому розділі під назвою Штрафи. 3. Через Дію Багато українців користуються цим сервісом завдяки простоті та доступності у смартфоні. Примітно, що система Дії здатна самостійно сповіщати водія за допомогою повідомлень на смартфон. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення систему відеофіксації порушень довелося вимкнути. Її повернули на роботу вже на початку літа, і тоді замість 270 вдалося запустити 128 датчиків. Читайте також: В Україні відновили роботу сервіси для перевірки штрафів

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