Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД

Штрафы — распространенная ситуация, если нужно много ездить на авто. Сегодня можно с помощью смартфона или ноутбука узнать, есть ли письма счастья, которые оформлены на вас правоохранительными органами.

Как проверить или узнать есть ли штрафы за нарушение ПДД, смотрите в материале Фактов ICTV.

Это очень актуальная тема, ведь по Украине даже в условиях войны работает система видеофиксации нарушений ПДД. От наказания не скрыться, и лучше знать о нем вовремя.

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Чтобы не ждать бумажной квитанции почтой, проверить наличие штрафов можно онлайн за несколько минут.

1. Сайт МВД

На сайте МВД есть специальный раздел, где можно просмотреть административных правонарушениях автоматической фиксации ПДД. Услуга бесплатна, и не требует особых усилий для получения полезной информации.

Проверить себя на штрафы можно по ссылке.

Чтобы осуществить проверку, нужно указать два параметра:

Идентификационный номер ТС (транспортного средства).

Серию и номер одного из следующих документов: паспорта или водительского удостоверения.

2. Электронный кабинет водителя

Еще один удобный сервис от властей — электронный кабинет водителя.

Чтобы узнать о штрафах через этот сервис, нужно авторизоваться. Сделать это можно несколькими способами:

Электронная подпись.

Идентифицироваться через банки с которыми сотрудничает сервис.

С помощью MobileID пользователям Kyivstar, Vodafone и Lifecell.

В кабинете водителя вы можете:

проверить и оплатить штрафы;

получить информацию об удостоверении водителя и автомобиля;

проверить авто по VIN-коду;

записаться в электронную очередь;

Что касается правонарушений, то они находят в отдельном разделе под названием Штрафы.

3. Через Дію

Многие украинцы пользуются этим сервисом благодаря простоте и доступности в смартфоне. Примечательно, что система Дії способна самостоятельно оповещать водителя с помощью сообщений на смартфон.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения систему видеофиксации нарушений пришлось отключить. Ее вернули к работе уже в начале лета, и тогда вместо 270 удалось запустить 128 датчиков.