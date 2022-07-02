Від 37,99 грн/1 л: ціни на пальне в Україні на 2 липня

Ціни на бензин в Україні станом на 2 липня 2022 року на АЗС коливаються від 48,9 до 51 грн за 1 л залежно від категорії.

Середня вартість пального в Україні

А-95 – 50,61 грн/л;

А-92 – 49,50 грн/л;

ДП – 56,38 грн/л;

Газ – 40,31 грн/л.

Ціни на пальне відрізняються залежно від АЗС.

Зокрема, найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонує UPG – 48,9 грн/л.

Зараз дивляться

А-92 є на АЗС Авіас за 49 грн/л.

АЗС А-95, грн/л А-92, грн/л ДП, грн/л Газ, грн/л ОККО 51 – 57 37,99 WOG 51 – 57 39,97 Авіас 50 49 55 41,9 Shell 50,99 – 57,99 40,16 БРСМ-Нафта – – 57,99 39 Укрнафта 50 – 55 41,95 UPG 48,9 – 56 39 KLO – – – 39,99

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на АЗС Укрнафта та Авіас – 55 грн/л, а газ – на ОККО – за 37,99 грн/л.