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Від 37,99 грн/1 л: ціни на пальне в Україні на 2 липня

2 Липня 2022, 13:24
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Від 37,99 грн/1 л: ціни на пальне в Україні на 2 липня
Джерело: Unsplash

Ціни на бензин в Україні станом на 2 липня 2022 року на АЗС коливаються від 48,9 до 51 грн за 1 л залежно від категорії.

Середня вартість пального в Україні

  • А-95 – 50,61 грн/л;
  • А-92 – 49,50 грн/л;
  • ДП – 56,38 грн/л;
  • Газ – 40,31 грн/л.

Ціни на пальне відрізняються залежно від АЗС.

Зокрема, найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонує UPG – 48,9 грн/л.

Зараз дивляться

А-92 є на АЗС Авіас за 49 грн/л.

АЗС А-95, грн/л А-92, грн/л ДП, грн/л Газ, грн/л
ОККО 51 57 37,99
WOG 51 57 39,97
Авіас 50 49 55 41,9
Shell 50,99 57,99 40,16
БРСМ-Нафта 57,99 39
Укрнафта 50 55 41,95
UPG 48,9 56 39
KLO 39,99

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на АЗС Укрнафта та Авіас – 55 грн/л, а газ – на ОККО – за 37,99 грн/л.

Теги
АЗС Бензин Газ паливо Ціна на газ Ціни на бензин
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