Від 37,99 грн/1 л: ціни на пальне в Україні на 2 липня

Ціни на бензин в Україні станом на 2 липня 2022 року на АЗС коливаються від 48,9 до 51 грн за 1 л залежно від категорії.
Середня вартість пального в Україні
- А-95 – 50,61 грн/л;
- А-92 – 49,50 грн/л;
- ДП – 56,38 грн/л;
- Газ – 40,31 грн/л.
Ціни на пальне відрізняються залежно від АЗС.
Зокрема, найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонує UPG – 48,9 грн/л.
Зараз дивляться
А-92 є на АЗС Авіас за 49 грн/л.
|АЗС
|А-95, грн/л
|А-92, грн/л
|ДП, грн/л
|Газ, грн/л
|ОККО
|51
|–
|57
|37,99
|WOG
|51
|–
|57
|39,97
|Авіас
|50
|49
|55
|41,9
|Shell
|50,99
|–
|57,99
|40,16
|БРСМ-Нафта
|–
|–
|57,99
|39
|Укрнафта
|50
|–
|55
|41,95
|UPG
|48,9
|–
|56
|39
|KLO
|–
|–
|–
|39,99
Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на АЗС Укрнафта та Авіас – 55 грн/л, а газ – на ОККО – за 37,99 грн/л.