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От 37,99 грн/1 л: цены на топливо в Украине на 2 июля

2 июля 2022, 13:24
Татьяна Забожко редактор ленты
От 37,99 грн/1 л: цены на топливо в Украине на 2 июля
Источник: Unsplash

Цены на бензин в Украине по состоянию на 2 июля 2022 года на АЗС колеблются от 48,9 до 51 грн за 1 л в зависимости от категории.

Средняя стоимость горючего в Украине

  • А-95 – 50,61 грн/л;
  • А-92 – 49,50 грн/л;
  • ДТ – 56,38 грн/л;
  • Газ – 40,31 грн/л.

Цены на горючее отличаются в зависимости от АЗС.

В частности, самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагает UPG – 48,9 грн/л.

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А-92 на АЗС Авиас есть по 49 грн/л.

АЗС А-95, грн/л А-92, грн/л ДП, грн/л Газ, грн/л
ОККО 51 57 37,99
WOG 51 57 39,97
Авиас 50 49 55 41,9
Shell 50,99 57,99 40,16
БРСМ-Нафта 57,99 39
Укрнафта 50 55 41,95
UPG 48,9 56 39
KLO 39,99

Дизельное топливо по самым низким ценам можно приобрести на АЗС Укрнафта и Авиас – 55 грн/л, а газ – на ОККО – по 37,99 грн/л.

Теги
АЗС Бензин Газ паливо Ціна на газ Цены на бензин
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