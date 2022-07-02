Цены на бензин в Украине по состоянию на 2 июля 2022 года на АЗС колеблются от 48,9 до 51 грн за 1 л в зависимости от категории.

Средняя стоимость горючего в Украине

А-95 – 50,61 грн/л;

А-92 – 49,50 грн/л;

ДТ – 56,38 грн/л;

Газ – 40,31 грн/л.

Цены на горючее отличаются в зависимости от АЗС.

В частности, самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагает UPG – 48,9 грн/л.

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А-92 на АЗС Авиас есть по 49 грн/л.

АЗС А-95, грн/л А-92, грн/л ДП, грн/л Газ, грн/л ОККО 51 — 57 37,99 WOG 51 — 57 39,97 Авиас 50 49 55 41,9 Shell 50,99 — 57,99 40,16 БРСМ-Нафта — — 57,99 39 Укрнафта 50 — 55 41,95 UPG 48,9 — 56 39 KLO — — — 39,99

Дизельное топливо по самым низким ценам можно приобрести на АЗС Укрнафта и Авиас – 55 грн/л, а газ – на ОККО – по 37,99 грн/л.