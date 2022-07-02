Цены на бензин в Украине по состоянию на 2 июля 2022 года на АЗС колеблются от 48,9 до 51 грн за 1 л в зависимости от категории.
Средняя стоимость горючего в Украине
- А-95 – 50,61 грн/л;
- А-92 – 49,50 грн/л;
- ДТ – 56,38 грн/л;
- Газ – 40,31 грн/л.
Цены на горючее отличаются в зависимости от АЗС.
В частности, самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагает UPG – 48,9 грн/л.
Сейчас смотрят
А-92 на АЗС Авиас есть по 49 грн/л.
|АЗС
|А-95, грн/л
|А-92, грн/л
|ДП, грн/л
|Газ, грн/л
|ОККО
|51
|—
|57
|37,99
|WOG
|51
|—
|57
|39,97
|Авиас
|50
|49
|55
|41,9
|Shell
|50,99
|—
|57,99
|40,16
|БРСМ-Нафта
|—
|—
|57,99
|39
|Укрнафта
|50
|—
|55
|41,95
|UPG
|48,9
|—
|56
|39
|KLO
|—
|—
|—
|39,99
Дизельное топливо по самым низким ценам можно приобрести на АЗС Укрнафта и Авиас – 55 грн/л, а газ – на ОККО – по 37,99 грн/л.