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Вартість пального на АЗС стабільна другий день поспіль

18 Лютого 2023, 08:49
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на автозаправках України станом на ранок суботи, 18 лютого, не змінилися, як і напередодні.

Літр преміального бензину марки A-95+ реалізують в середньому по 49,53 грн/л.

А-95 коштує 47,83 грн/л, А-92 – 46,78 грн/л.

Зараз дивляться

Вартість дизельного пального – на рівні 51,37 грн/л.

Автогаз пропонують в середньому по 24,89 грн/л.

Скільки коштує пальне на автозаправках?

Ціни на бензин 18 лютого

Ціни на бензин 18 лютого

Фото: AutoRia

На АЗС ціни на А-95 варіюють від 45 до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,9 до 58 грн/л.

Літр автогазу автозаправні станції реалізують щонайменше по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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