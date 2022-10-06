В Україну з-за кордону почали завозити менше вживаних авто. У вересні 2022 року українці розмитнили та зареєстрували 15,7 тис. авто.

За даними Укравтопрому, це на 5% менше, ніж минулого місяця та у 3,5 раза менше за показник 2021 року.

Всього з початку року на українські номери перейшли майже 342,5 тис. вживаних іномарок.

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Які вживані авто найчастіше завозили в Україну у вересні 2022: