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В Україну завозять все менше вживаних іномарок: 10 улюбленців вересня

6 Жовтня 2022, 16:02
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Авто

В Україну з-за кордону почали завозити менше вживаних авто. У вересні 2022 року українці розмитнили та зареєстрували 15,7 тис. авто.

За даними Укравтопрому, це на 5% менше, ніж минулого місяця та у 3,5 раза менше за показник 2021 року.

Всього з початку року на українські номери перейшли майже 342,5 тис. вживаних іномарок.

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Які вживані авто найчастіше завозили в Україну у вересні 2022:

  1. Renault Megane – 870 авто
  2. Volkswagen Golf – 842 авто
  3. Volkswagen Passat – 682 авто
  4. Skoda Octavia – 505 авто
  5. Ford Focus – 428 авто
  6. Nissan Rogue – 300 авто
  7. Audi A4 – 281 авто
  8. Nissan Leaf – 254 авто
  9. Volkswagen Jetta – 247 авто
  10. Volkswagen Tiguan – 241 авто
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