В Україну з-за кордону почали завозити менше вживаних авто. У вересні 2022 року українці розмитнили та зареєстрували 15,7 тис. авто.
За даними Укравтопрому, це на 5% менше, ніж минулого місяця та у 3,5 раза менше за показник 2021 року.
Всього з початку року на українські номери перейшли майже 342,5 тис. вживаних іномарок.
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Які вживані авто найчастіше завозили в Україну у вересні 2022:
- Renault Megane – 870 авто
- Volkswagen Golf – 842 авто
- Volkswagen Passat – 682 авто
- Skoda Octavia – 505 авто
- Ford Focus – 428 авто
- Nissan Rogue – 300 авто
- Audi A4 – 281 авто
- Nissan Leaf – 254 авто
- Volkswagen Jetta – 247 авто
- Volkswagen Tiguan – 241 авто