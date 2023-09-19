У вівторок, 19 вересня, в мережах АЗС по Україні здорожчали всі види пального.

Так, середня вартість літра преміального бензину А-95+ зросла на 94 копійки – до 56,85 грн.

За бензин марки А-95 потрібно в середньому заплатити 54,12 грн/л. Це на 14 копійок дорожче, ніж днем раніше.

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Літр бензину марки А-92 на АЗС в Україні продають за ціною 51,86 грн (здорожчання на 11 копійок).

Серед вартість дизельного пального становить 53,86 грн, що на 29 копійок дорожче, ніж у понеділок.

Автогаз здорожчав на 3 копійки – до 25,28 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС вартість бензину марки А-95 варіюється від 49,79 до 57,99 грн/л, бензину А-92 – від 49,00 до 55,49 грн/л.

Дизель продають за ціною від 50,09 до 57,99 грн/л, автогаз – від 23 до 27,29 грн/л.

Згідно з прогнозом експертів, протягом вересня вартість автомобільного пального може зрости на 1-2 грн за літр.